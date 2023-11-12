وكيل «صحة الشرقية» يكرم المتميزين بالمديرية ومراكز المعلومات

كرم الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، المتميزين بالمديرية ومراكز المعلومات بالإدارات الصحية بالمحافظة.

وقام «مسعود» بتكريم محمد فتحي مدير مركز المعلومات، والدكتور أحمد عبدالحكيم مدير إدارة القوافل الطبية وإدارة الدعم الفني واتخاذ القرار بالمديرية، والدكتور عبدالعزيز سليم مدير الإدارة الصحية بالصالحية الجديدة، والدكتورة دعاء فايق مديرة الإدارة الصحية ببلبيس، والدكتور حازم مباشر مدير الإدارة الصحية بالعاشر من رمضان، وعدد من المتميزين بمركز المعلومات بالمديرية، ومراكز المعلومات بالإدارات الصحية بالمحافظة.

الارتقاء بالمنظومة الإلكترونية والبرامج المميكنة

جاء ذلك تقديراً لجهودهم المخلصة ودورهم البارز في الارتقاء بالمنظومة الإلكترونية، والبرامج المميكنة المتعددة بالقطاع الصحي، وتقديم الدعم الفني اللازم لتلك المنظومة، وأيضاً بعد إشادة وزارة الصحة والسكان المركز القومي لمعلومات الصحة والسكان بأداء عمل الفرق الطبية، والإدارات الصحية بالمحافظة في الارتقاء بالمنظومة والتي منها ميكنة مكاتب الصحة، وميكنة التطعيمات الروتينية، وميكنة بنوك الدم، وميكنة الألبان، وميكنة الوحدات الصحية، وميكنة المخازن، وبرامج المبادرات الرئاسية المختلفة مثل دعم صحة المرأة، ودعم صحة الأم والجنين، والكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، وفحص المقبلين على الزواج وغيرها من المبادرات الرئاسية، بالإضافة إلى برامج الحملات المختلفة مثل طرق الأبواب لتقديم خدمات تنظيم الأسرة وغيرها، بجانب نظام معلومات الرعاية الصحية HIS، ونظام المعلومات الجغرافي GIS، نظام حصر الأصول التقنية، ونظام القوى البشرية، ونظام قائمة المنشآت الصحية، ونظام التنظيم والإدارة.

التحول الرقمي في مؤسسات الدولة

وقام وكيل الوزارة بتسليم شهادة التقدير للمتميزين، معرباً لهم عن شكره وتقديره لجهودهم المبذولة في الارتقاء بالمنظومة الصحية الإلكترونية بالمحافظة، وكذلك الجهود المبذولة في مجال التدريب والتعليم المستمر بمركز المعلومات بالمديرية، مشيراً إلى أن هذا يأتي تماشيا مع رؤية مصر 2030، وجهود الدولة نحو التحول الرقمي، وسعي القيادة السياسية لبناء قدرات الدولة وتطويرها من خلال المنظومة الآلية الموحدة، بما يساهم في تطبيق فكر الجمهورية الجديدة.