وزيرة الصحة الفلسطينية تكشف فظائع «الاحتلال الإسرائيلي» في مستشفيات غزة

أكدت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، أن قوات الاحتلال ترتكب فظائع في المستشفيات بقطاع غزة، خاصة في مجمع الشفاء الطبي، إذ يستمر العدوان الإسرائيلي لليوم الـ37.

وأضافت الوزيرة الكيلة، في بيان صحفي، اليوم، أن ما يحدث في القطاع ليس إخلاء للمستشفيات، بل إلقاء المصابين والمرضى إلى الشارع للموت المحتم، و«هذا ليس إخلاءً بل طردا تحت تهديد السلاح».

وتابعت وزيرة الصحة، أن المستشفيات تشهد كوارث إنسانية، وهي المرضى الذين يموتون الآن دون الحصول على علاجاتهم، مثل مرضى غسيل الكلى من الأطفال والكبار الذين يموتون في منازلهم دون حصولهم على جلسات الغسيل.

وفاة 12 مريضا بسبب انقطاع الكهرباء

ولفتت الوزيرة إلى وفاة 12 مريضاً داخل مجمع الشفاء الطبي، بسبب نقص الوقود وانقطاع الكهرباء ونقص المستهلكات الطبية، بينهم طفلان من حديثي الولادة.

وأشارت إلى مأساة أخرى يعيشها مرضى الأورام والذي يبلغ أعدادهم 3 آلاف مريض كانوا يتعالجون في مستشفى الرنتيسي والتركي ويواجهون مصيرا مجهولا بعد طردهم.

وأكدت الوزية أن الحوامل وذوات الحمل الصعب في حالة خطر، إذ لا تجد النساء من يقدم لهن العلاج والخدمات الطبية في غزة، فكل امرأة على وشك الولادة لن تجد من يقدم لها أي خدمة طبية فيما يعجز المرضى والجرحى عن الوصول إلى مجمع الشفاء الطبي.

وأكدت وزيرة الصحة عدم استطاعة تنقل الطواقم الطبية بين أقسام المستشفى ومباني المجمع الطبي، إذ تطلق طائرة دون طيار النار تجاه كل من يتحرك داخل المجمع، في ظل دفن 100 شهيد في ساحات المستشفى بدأت جثامينهم بالتحلل وكلابا ضالة تنهش بعضهم.

وأضافت أن المرضى يصابون مرة أخرى وهم على أسرة الشفاء نتيجة قصف الاحتلال للمجمع الطبي، مؤكدة أن الحل الآن هو بإمداد المجمع الطبي بالكهرباء والمستهلكات الطبية والأدوية والوقود، أو بإخلاء آمن للمرضى للعلاج في جمهورية مصر العربية، حيث لم تعد مستشفيات القطاع قادرة على استقبال المزيد من الجرحى.