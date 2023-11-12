«العفو الدولية» تجمع مليون توقيع للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة

أعلنت منظمة العفو الدولية، اليوم، تجميع مليون توقيع من أشخاص حول العالم، على عريضة تطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، نظرا لاستمرار العداون لليوم الـ37.

وقالت مديرة البحوث وأنشطة كسب التأييد والسياسات والحملات في المنظمة إريكا جيفارا روساس، في بيان صادر لها، نقلته وكالة وفا اليوم الأحد، إن العالم كله يراقب بذعر ما يحدث في قطاع غزة وسقوط المزيد من المدنيين إثر عمليات مستمرة للقصف الإسرائيلي، والعمليات البرية المستمرة، مضيفة أن ما يحدث يعني استمرار كارثة إنسانية غير المسبوقة.

العفو الدولية: انهيار القطاع الصحي في غزة

وتابعت مديرة البحوث، أن الحصار الإسرائيلي على غزة، ومنع دخول الماء، والمساعدات الطبية والإنسانية، والوقود، ما أدى لانهيار النظام الصحي في وقت يزيد فيه عدد الجرحى على 25 ألف شخص، ونزوح نحو 1.5 مليون من منازلهم قسرا، إلى جنوب القطاع.

وأضافت أن الموقعين على العريضة طالبوا بحماية المدنيين، ووقف إطلاق النار، لافتة إلى أن سلطات الاحتلال تواصل نزع الصفة الإنسانية عن الفلسطينيين في خطابها بينما تقصف قواتها مخيمات لاجئين مكتظة بالسكان، وتقضي على عائلات بأكملها.

ودعت إلى ضرورة التحرك الدولي لوقف فوري لإطلاق النار، ووقف نزيف الخسائر في الأرواح ووصول المساعدات إلى أولئك الذين هم بأمس الحاجة إليها.

وأعلنت وزارة الصحة، في إحصائية غير نهائية ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى إلى 11025 شهيدا، وأكثر من 27 ألف مصاب.