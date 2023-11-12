«الصحة الفلسطينية»: الاحتلال الإسرائيلي يقصف مجمع الشفاء الطبي منذ ساعات

قال مدير عام وزارة الصحة الفلسطينية، الدكتور منير البرش، بأنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي دمّرت مرافق المياه في مجمع الشفاء الطبي، ولا يوجد موارد مياه به الآن، موضحا أنّ القصف يركز منذ ساعات على مجمع الشفاء الطبي ومختلف مرافقه، وأنّ قوات الاحتلال تستهدف كل الأفراد والأطقم الطبية التي تحاول التحرك في محيط مجمع الشفاء الطبي.

وأضاف البرش في تصريح خاصة لقناة القاهرة الإخبارية، أنّ جثامين الفلسطينيين ملقاة على الأرض في مجمع الشفاء الطبي، وثلاجات حفظ الموتى مكتظة ومتوقفة عن العمل، لافتا إلى أنّه سيتم عمل مقبرة جماعية في منطقة «مجمع الشفاء» لدفن جثث وأشلاء الشهداء، ضحايا العنف وقصف قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وتابع مدير عام وزارة الصحة الفلسطينية، أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت محطة الأكسجين التابعة لمجمع الشفاء الطبي، ما أسفر عن استشهاد عشرات الأطفال ومرضى العناية المركزة، كما دمرت مرفق الإسعاف التابع لمجمع الشفاء الطبي، واغتال أطقمه البشرية.

وأكد أنّ الأوضاع بمجمع الشفاء الطبي كارثية، ونتوقع استشهاد مزيد من الأطفال والمرضى بسبب توقف كل الخدمات، وأنّ الاحتلال يقصف مجمع الشفاء الطبي بأسلحة ذكية، وكل الوسائل القتالية.

وأعلن مقتل العاملين الأربعة في مقر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الـUNDP في قطاع غزة خلال قصف إسرائيلي أمس، كما كشف مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة، نفاد المستلزمات الطبية في عدد كبير من مستشفيات القطاع، مؤكدا الانهيار التام للقطاع الصحي في غزة، وعجزه عن تقديم الخدمات للمرضى، لعدم وجود السمتلزمات الطبية الكافية أو الأطقم الطبية ونقص الوقود، بسبب الحصار والقصف.