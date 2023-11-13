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أحمد فرحات عن زوجته: «لسه بنخرج سوا وبناكل درة مشوي على الكورنيش»

كتب:

ضحى محمد
02:23 ص | الإثنين 13 نوفمبر 2023
أحمد فرحات

أحمد فرحات

تحدث الفنان أحمد فرحات عن علاقته بزوجته، التي تعيش بجواره، وترعاه بصورة كبيرة خلال الفترة الحالية، خاصة بعد تعرضه لجلطة مؤخراً.

أحمد فرحات يتحدث عن زوجته

وقال أحمد فرحات لـ«الوطن»: زوجتي هي كل شيء في حياتي، فهي عكازي في الدنيا، ووجدت في عيونها نظرات الخوف الشديدة بمجرد دخولي المستشفى، وعلى الرغم من أننا كبار في السن، لكننا مازلنا نخرج سوياً ونأكل درة مشوي على الكورنيش، وأحياناً نذهب إلى الأهرامات.

تطورات حالة أحمد فرحات

استقرت الحالة الصحية للفنان أحمد فرحات، إذ أنه تعرض لوعكة صحية مؤخرًا ألزمته دخول أحد المستشفيات، ولكنه خرج منها منذ أيام، وعاد إلى منزله ليستكمل رحلة العلاج، بعدما تعرض لجلطة أثرت بشكل كبير على حركته في المشي وبعض الكلمات.

محطات في حياة أحمد فرحات

ويعد أحمد فرحات، من أشهر أطفال السينما المصرية في خمسينيات القرن الماضي، ومن أبرز أفلامه «إشاعة حب» وعبارته الشهيرة «بابا إنت يا حبيبي»، وفيلم «سر طاقية الإخفاء»، و«شارع الحب»، و«معبودة الجماهير».

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بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.