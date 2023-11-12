هزة أرضية تضرب غرب تركيا بقوة 2.8 درجة

ضربت هزة أرضية غرب تركيا بقوة 2.8 درجة على مقياس ريختر، عصر اليوم، على عمق 61 كيلومترا، وفق بيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

بؤرة الهزة الأرضية

وأظهرت بيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي عبر موقعه الإلكتروني، وقوع بؤرة هزة أرضية ضربت غرب تركيا، على مسافة 38 كيلومترا جنوب مدينة مراد باشا بمقاطعة أنطاليا​​ جنوب غرب البلاد وعلى مسافة 18 كيلومترا بين الشرق والشمال الشرقي من تيكيروفا بولاية أنطاليا.

وفي وقت سابق من اليوم، شهد وسط تركيا هزة أرضية بلغت قوتها 3 درجات على مقياس ريختر بعمق 5 كيلومترات، وعلى مسافة 17 كيلومترا بين الشمال والشمال الشرقي من جوكسون، ووقعت على مسافة 67 كيلومترا شمال غرب كهرمان مرعش.