تعاون مصري صيني لتعزيز القدرات الزراعية ومواجهة التغيرات المناخية

استقبل الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، اليوم كلاً من نائب رئيس الأكاديمية الصينية للعلوم، جونج جيل، والوفد المرافق خلال زيارتها الرسمية لمصر، إذ ناقش الجانبان سبل التعاون بين مركز البحوث الزراعية المصري والأكاديمية الصينية للعلوم.

إنتاج تقاوي التربية والأساس

وأكّد «سليمان» في تصريحات له اليوم رغبته في مزيد من التعاون وبناء القدرات بين الجانبين والاطلاع علي الخبرات المصرية في مجال القطاع الزراعي، مستعرضاً أنشطة المركز في مجال برامج تربية النبات وإجراء البحوث التطبيقية والتي من شأنها تحقيق أقصي استفادة من وحدتي الأرض والمياه، وكذلك إنتاج تقاوي التربية والأساس، وكذلك النشاط البحثي للمركز والتعاون مع الهيئات والمؤسسات البحثية الأخرى وجهوده في مجال الأنشطة الإرشادية والبحثية والتدريبية والخدمية واستنباط الأصناف والهجن الجديدة للمحاصيل الاستراتيجية والتي تساهم في تحقيق الامن الغذائي وإنتاج أصناف قادرة علي مواجهة التغيرات المناخية مثل الجفاف والملوحة.

التعرف علي مبادرة الحزام والطريق

تابع رئيس المركز أنَّ هدف الزيارة هو التعرف علي الأنشطة المختلفة للمعاهد والمعامل التابعة للمركز في المجال الزراعي والتعرف علي سبل التعاون مع الأكاديمية الصينية للعلوم والتكنولوجيا وإقامة المشاريع المشتركة مع مصر والتعرف علي مبادرة الحزام والطريق والتي يتم خلالها تنفيذ برنامج صغار العلماء الموهوبين.

تعزيز التعاون بين الصين ودول العالم المختلفة

من جهتها، ذكرت نائب رئيس الأكاديمية الصينية للعلوم أنَ هدف الزيارة هو تعزيز التعاون بين الصين ودول العالم المختلفة وأن هذه الأكاديمية هي هيئة وطنية مستقلة تابعة لوزارة العلوم والتكنولوجيا الصينية وأنها تهدف إلي تعزيز التعاون بين الصين ودول العالم من خلال الأبحاث والمشروعات المشتركة ودعم رسائل الماجستير والدكتوراه وتقديم الخدمات العلمية علي المستوي العالمي، فضلاً عن تنفيذ برامج الشباب وهي حاليا تتعاون مع 30 مركزا بحثيا دوليا ووطنيا وتضم 130 مؤسسة و40 دولة وقد شارك أكثر من 700 باحث من صغار العلماء الموهوبين و210 مشاركين من مصر سواء من مر كز البحوث الزراعية أو الجامعات مثل جامعة السويس وبنها والقاهرة.

وأضافت أنَّ الأكاديمية تهدف إلي استكمال البرنامج وخلق مجالات جديدة للتعاون مع مصر وخاصة مركز البحوث الزراعية ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.