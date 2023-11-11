«الطب البيطري» بجامعة الزقازيق تعقد المؤتمر العلمي الـ18 عن تأثير التغيرات المناخية

عقدت كلية الطب البيطري بجامعة الزقازيق، المؤتمر العلمي الثامن عشر بمدينة الغردقة، تحت عنوان «الطب البيطري والصحة الواحدة في ظل التغييرات المناخية»، في الفترة من 9 حتى 12 نوفمبر الجاري، ويقام تحت إشراف اللجنة المنظمة للمؤتمر.

جاء ذلك بحضور لفيف من عمداء ووكلاء كلية الطبي البيطري السابقين وعمداء ووكلاء كليات الطب البيطري من مختلف الجامعات المصرية والمراكز البحثية، وبمشاركة النقابة العامة للأطباء البيطريين بالجمهورية والنقابة الفرعية للأطباء البيطريين بمحافظة الشرقية.

مناقشة 83 ورقة بحثية

وتم مناقشة 83 ورقة بحثية بواسطة اللجان العلمية للمؤتمر، وقبول معظمها للنشر في أعلى المجلات العالمية والمتخصصة في مجال الطب البيطري، حيث أشاد جميع الحضور بمدى فاعلية الأبحاث المنشورة والتنظيم والإعداد الجيد والمتميز للمؤتمر.

جدير بالذكر أن المؤتمر قدم عددا من التوصيات الهامة التي تساهم في الحد من تأثير التغيرات المناخية على الصحة الواحدة «صحة الحيوان والإنسان»، ومنها اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الممكنة من قبل الجهات المعنية والمختصة بالطب البيطري لمواجهة التغييرات المناخية المحتملة وآثارها السلبية، والسعي لنشر ثقافة ومفهوم الصحة الواحدة في جميع الجهات المختصة والمعنية بصحة الإنسان والحيوان والبيئة مع التركيز على تنفيذ برنامج الأمان الحيوي (Biosecurity) في جميع مراحل صناعة وتربية الدواجن والحيونات الأخرى.

توصيات المؤتمر

كما أكد المؤتمر في توصياته تفعيل دور الجهات الرقابية البيطرية على جميع مراحل الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي وبخاصة الغذاء ذو الأصل الحيواني مع تطبيق معاير ضمان الجودة على مستلزمات الإنتاج الحيواني ومصانع الأعلاف، وتحسين الأصول الوراثية للحيوان والدواجن من قبل الجهات البحثية لإنتاج سلالات قادرة على تحمل التغييرات المناخية المحتملة، بالإضافة إلى السعي لإنشاء بنك للعترات الفيروسية والبكتيرية المتوقع انتشارها في ظل التغييرات المناخية، وتفعيل نظام الإنذار المبكر واستحداث التحصينات الممكنة للوقاية من أضرارها المحتملة.