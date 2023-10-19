جهود مصرية في إطار مبادرة «الحزام والطريق» بالشراكة مع الصين

كشفت وزارة النقل، عن جهود الدولة المصرية في إطار المبادرة الصينية «الحزام والطريق»، موضحة أنه خلال 10 سنوات من إعلان مبادرة الحزام والطريق، اتخذت الدولة خطوات جادة نحو دمج وتحقيق التكامل الاستراتيجي لنظام الخدمات اللوجستية المصري، باستثمار نحو 100 مليار دولار، بهدف العمل على استراتيجية مصر للاندماج في طريق الحرير الجديد، وجعل مصر مركزًا رئيسًا تعتمد عليه الشركات الصينية بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بالبحرين الأحمر والمتوسط.

ترصد «الوطن» في التقرير التالي، تفاصيل مبادرة الحزام والطريق:

4 محاور رئيسية

- الممر الملاحي لقناة السويس.

- البنية الأساسية للخدمات اللوجستية الدولية «الممرات اللوجستية».

- المناطق الصناعية والاقتصادية الخاصة في كل من العين السخنة وشرق بورسعيد.

- طرق وسكك حديدية وممرات الربط مع دول الجوار.

تعتبر مصر لاعب رئيسي في مبادرة الحزام والطريق فموقها الجغرافي المتميز يجعلها قادرة على تقديم الخدمات اللوجستية إلى الشرق الأوسط وأفريقيا وتعد قناة السويس بوابة طريق الحرير البحري، إذ إنها الممر الملاحي الذي يربط الشرق بالغرب ومن ثم فهو لا غنى عنه لمرور التجارة المنقولة عبر هذا الطريق والمتجهة إلى أوروبا ومن هذا المنطلق يأتي دور تنمية محور إقليم قناة السويس ليكون مركزًا لوجستيًا للسفن والبضائع لخدمة طريق الحرير.

المحور الأول قناة السويس الجديدة

يبلغ طول قناة السويس الجديدة 72 كم وعرض يصل إلى 350 متر بعمق 24 متر، وتستوعب السفن التي يصل غاطسها إلى 21 متر.

تم تنفيذ المشروع بالكامل في 354 يومًا فقط وبلغت كميات أعمال الحفر والتجفيف مجتمعة حوالي 510 مليون متر مكعب، من الرمال (260 مليون متر مكعب حفر جاف بواسطة الشركات المصرية – 250 مليون متر مكعب حفر تحت الماء قامت بتنفيذها 45 كراكة والتي تمثل نسبة 75% من إجمالي عدد الكراكات في العالم).

صُنف المشروع كأكبر مشروع حفر وتجفيف في العالم حسب موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

تطوير القطاع الجنوبي لقناة السويس

جاري توسعة القطاع الجنوبي للقناة من كم 132 حتى كم 162 بعرض 40 متر ليصبح عرض القناة 332 متر بدلًا من 292 متر وزيادة عمق القناة ليصل إلى 27 متر بدلًا من 24 متر.

المحور الثاني

تطوير البنية الأساسية للخدمات اللوجستية:

الممرات اللوجستية

إنشاء ممرات لوجستية متكاملة لربط مناطق الإنتاج (الصناعي – الزراعي – التعديني) بالموانئ البحرية أو ربط الموانئ البحرية على البحر الأحمر بالموانئ البحرية على البحر المتوسط بواسطة شبكة من السكك الحديدية (ديزل – قطار كهربائي سريع) أو شبكة الطرق الرئيسية مرورًا بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية الواقعة على هذه المسارات كجزء من خطة الحزام والطريق ولجعل مصر مركزًا للتجارة العالمية واللوجستيات وهي:

- ممر «السخنة – الإسكندرية».

*ميناء السخنة

* الخط الأول للقطار الكهربائي السريع

* الميناء الجاف بالعاشر من رمضان.

* خط السكة الحديد «الروبيكي – العاشر من رمضان – بلبيس».

* ميناء الإسكندرية الكبير.

- ممر «العريش – طابا».

* ميناء العريش البحري

- خط سكة حديد «الفردان – بئر العبد – العريش – طابا – ووصلة شرق بورسعيد».

* ميناء طابا البحري.

- ممر «القاهرة – الإسكندرية».

* محطة سككك حديد صعيد مصر بمنطقة بشتيل.

* ازدواج وتطوير خط السكة الحديد «بشتيل – الاتحاد – إيتاي البارود – القباري».

* ميناء أكتوبر الجاف.

* خط سكة حديد «المناشي – 6 أكتوبر».

* المنياء الجاف بمدينة السادات.

* خط سكة حديد «كفر داود – السادات».

* ميناء الإسكندرية الكبير.

- ممر «طنطا – المنصورة – دمياط».

* المنطقة اللوجستية بطنطا

* خط سكة حديد «طنطا – المنصورة – دمياط».

* الميناء الجاف بمدينة دمياط الجديدة.

* ميناء دمياط.

- ممر «جرجوب – السلوم».

* ميناء جرجوب البحري.

* إنشاء وصلة جرجوب وتطوير خط سكة حديد «مطروح – السلوم» بإجمالي طول 300 كم.

* ميناء السلوم البري.

- ممر «القاهرة – أسوان – أبو سمبل».

* الخط الثاني من شبكة القطار الكهربائي السريع.

* تطوير وتوسعة طريق الصعيد الصحراوي الغربي.

* الموانئ البرية الجافة والمناطق اللوجستية «الفيوم الجديدة – كوم أبو راضي – سوهاج الجديدة – أبو سمبل».

* منطقة الاستصلاح الزراعي بتوشكى وشرق العوينات ومنطقة أبو سمبل السياحية.

- ممر «سفاجا – قنا – أبو طرطو».

* الخط الثالث من شبكة القطار الكهربائي السريع.

* خط سكة حديد «أبو طرطور – قنا».

* المنطقة اللوجستية بسفاجا.

* ميناء سفاجا.