محافظ كفر الشيخ يتابع تطبيق مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، عددا من السلاسل والمعارض التجارية والهايبر ماركت في ضوء تطبيق مبادرة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لخفض أسعار السلع الغذائية الأساسية للمواطنين، مشيداً بقرار رئيس الوزراء لما له مردود إيجابي على المواطن البسيط، في ظل ما يشهده العالم من أزمات اقتصادية، مما يؤكد وقوف القيادة السياسية إلى جانب المواطن والعمل على رفع العبء عن كاهل البسطاء.

إحكام الرقابة على أسعار السلع الغذائية

وقال المحافظ إنّه يُتابع بشكل مكثف الحملات اليومية التي تقوم بها الوحدات المحلية، والتموين والصحة والطب البيطري، لإحكام الرقابة على أسعار السلع الغذائية بالمحال التجارية والأسواق ومنافذ البيع، ومتابعة التخفيضات التي تُقدمها معارض «معاً ضد الغلاء» والتي تم افتتاحها بالمدن لتوفير السلع الغذائية والأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، ومواجهة أي ممارسات احتكارية أو زيادات في الأسعار، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنّ المبادرة تهدف إلى تخفيض أسعار 7 سلع أساسية بنسب من 15 لـ25% وهي سلع «السكر، والزيت، والعدس، والفول، والألبان، والجبن، والمكرونة، والأرز»، بالإضافة إلى خفض 15% على الدواجن الحية والمجمدة والبيض.

تشديد الرقابة على الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية

وكلّف المحافظ، مسئولي مديرية التموين، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، والصحة، والطب البيطري، والوحدات المحلية، بتشديد الرقابة والمرور الميداني على المحال التجارية والمنافذ والمعارض والمنافذ الاستهلاكية والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة، وبشكل يومي، للتأكد من توافر السلع الغذائية بالكميات المناسبة وبأسعار مخفضة، وتشديد الرقابة على الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنّه تتم متابعة أسعار السلع الغذائية على مدار الساعة بجميع مراكز ومدن المحافظة، لافتاً أنّ ظاهرة ارتفاع الأسعار هي ظاهرة يعاني منها كافة دول العالم، ولا سبيل للخروج منها إلا بتضافر كل الجهود من الدولة والقطاع الخاص معاً لتقديم السلع الغذائية والأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة وبجودة عالية.

افتتاح عدد من منافذ «معاً ضد الغلاء» بكفر الشيخ

جدير بالذكر، أنّ محافظة كفر الشيخ، قامت بافتتاح عدد من منافذ «معاً ضد الغلاء» بمدن المحافظة، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في إقامة المنافذ لبيع السلع الغذائية والأساسية بأسعار مخفضة انضمت عدد من السلاسل والمنشآت التجارية الكبرى للمبادرة بالمحافظة منها «خير زمان - مصر والسودان - أسواق دياب - ماركت الرفاعي - أسواق العائلة - زهران - أسواق المزرعة - أسواق عماد الدين - ألبان مندور».