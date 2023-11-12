رفع مياه الأمطار وتطهير الصفايات وبيارات الصرف الصحي في كفر الشيخ

كثفت الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة كفر الشيخ من جهودها، لرفع مياه ومخلفات الأمطار التي هطلت علي عدد من مراكز ومدن المحافظة، أمس السبت واليوم الأحد، بجانب استمرار صيانة صفايات الأمطار، وتطهير بيارات وشبكات الصرف الصحي بالتعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

رفع درجة الاستعداد لمواجهة الأمطار

وكلّف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن وقرى المحافظة، برفع درجة الاستعداد لمواجهة مخلفات سقوط الأمطار، وتقلبات الطقس، وتكثيف التواجد الميداني لجميع الجهات والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، والمتابعة على مدار الساعة لأعمال كسح تجمعات مياه الأمطار التي تعرضت لها بعض مراكز ومدن وقرى المحافظة أمس السبت واليوم الأحد.

كما وجّه المحافظ، باستمرار جهود كسح مياه الأمطار من الشوارع، خاصةً بمحيط المدارس والمنشآت والمصالح الخدمية، وتمهيد الشوارع لسير المواطنين، مطالباً باستمرار التعامل الفوري مع أي أمطار ورفعها فوراً، ووضع خطط استباقية للتعامل الفوري مع أي تقلبات جوية، وتطهير وصيانة صفايات الأمطار، وشبكات وبيارات الصرف الصحي، والاستعداد المكثف لرفع آثار الأمطار، واستمرار صيانة أعمدة الإنارة، والمتابعة الميدانية لجاهزية المعدات الخاصة بكسح المياه والأطقم العاملة عليها.

تشغيل شبكات وبيارات الصرف الصحي

وشدّد محافظ كفر الشيخ، علي ضرورة التأكد من سلامة تشغيل شبكات وبيارات الصرف الصحي وخاصةً بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكباري ومناطق تجمعات الأمطار، والتواصل الميدانى مع المواطنين، وتحسين الخدمات المقدمة لهم، واستمرار التواصل والربط مع غرفة العمليات والأزمات الرئيسية بالمحافظة التي تعمل على مدار 24 ساعة وتلقى الإخطارات من المراكز والمدن، وتلقى بلاغات المواطنين على الخط الساخن «114» والرقم «0473220792» من التليفون الأرضي والمحمول.

حملات النظافة ورفع إشغالات

في سياق آخر، تابع المحافظ، اليوم الأحد، جهود مدن ومراكز المحافظة في حملات النظافة، ورفع الإشغالات، وتقليم وتهذيب الأشجار، وتطهير خطوط الصرف الصحى، ومتابعة حركة نقل الركاب بالمواقف وسيارات الأجرة وخاصةً طلاب الجامعة، ذهاباً وإياباً، بمراكز ومدن المحافظة، مشدداً على تكثيف الحملات اليومية لضبط الأسواق، وتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية، ومراقبة الأسعار.

وتابع المحافظ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، برئاسة اللواء حسن موافى، في استعدادات الحملة الميكانيكية، ومعدات قطاع النظافة والتجميل، ومعاينة المعدات، الثقيلة والسيارات، وسيارة المكبس، والآلات والجرارات من خلال القيام بأعمال جمع القمامة فى أحياء وشوارع، وميادين المدينة بما يُساهم فى تحسين مستوى النظافة وتحقيق رضا المواطنين.

كما تابع محافظ كفر الشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرياض، برئاسة أحمد عيسى، في حملات لإزالة المخلفات والقمامة ورفع الإشغالات من نهر شوارع المدينة، فضلاً عن إزالة التعديات فى الشوارع والميادين، وإزالة الإعلانات غير المرخصة، والعمل علي توفير بيئة نظيفة للمواطنين.