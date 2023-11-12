إجراء قرعة الحج في كفر الشيخ الثلاثاء المقبل.. اعرف رابط الاستعلام

تنطلق يوم الثلاثاء المقبل فعاليات إجراء قرعة الحج بمحافظة كفر الشيخ لموسم الحج لعام 1445هـ - 2024م، وفق الجدول المحدد، والذي يشمل أيضًا 4 محافظات أخرى، هي الوادى الجديد، والإسماعيلية، والمنوفية، والفيوم، على أن تُعلن النتائج رسميًا عبر بوابة الحج المصرية بعد انتهاء القرعة التي تُنظمها مديريات الأمن في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية.

إجراء قرعة الحج في كفر الشيخ

ومن المقرر أنّ تجري مديرية أمن كفر الشيخ بقيادة اللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية - مدير الأمن، قرعة الحج بقاعة المؤتمرات الكبرى بالمركز الثقافي بكفر الشيخ، مثلما يحدث كل عام، بحضور عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

رابط الاستعلام عن نتائج قرعة الحج

ويستطيع المواطنون الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج لعام 1445هـ - 2024م بالرقم القومي عبر بوابة الحج المصرية، من هنا، بعد إجراء القرعة العلنية في جميع المحافظات وذلك من خلال عدة خطوات، كالآتي:

- الدخول إلى بوابة الحج المصرية الموحدة من هنا.

- إدخال الرقم القومي.

- إدخال كود التحقق الظاهر على الموقع.

- ظهور النتيجة فائز أو غير فائز.