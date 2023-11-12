انخفاض كبير في أسعار الحديد اليوم الأحد 12-11-2023

انخفضت أسعار الحديد بشكل ملحوظ، حيث تراجع سعر الطن نحو 1900 جنيه، مقارنة بالأسعار منذ 7 أشهر في الأسواق، وفق ما جاء في بوابة الأسعار الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

وحققت أسعار الحديد اليوم انخفاضًا ملحوظًا في سعر الطن مقارنة بأسعار مايو الماضي في الأسواق، وهو ليس الأول وإنّما حلقة من سلسلة انخفاضات حدثت خلال الأسابيع الماضية.

أسعار الحديد خلال 7 أشهر

وأشارت بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات في مجلس الوزراء، إلى أنّ سعر طن الحديد الاستثماري انخفض بقيمة 1900 جنيه ليسجل 39 ألف و40 جنيه اليوم مقابل 40 ألف و 950 جنيه.

سجل سعر حديد عز 41 ألفا و920 جنيها للطن تسليم أرض المصنع، يضاف إليه النقل وهامش الربح لتجار التجزئة.

أسعار الحديد عالميا

وعن سعر الحديد اليوم الأحد عالميا، حسب آخر تحديث للأسعار، فإنّ متوسط سعر حديد التسليح اليوم 544 دولارا في الطن الواحد، أما متوسط سعر البليت اليوم 480 دولارا للطن الواحد.