أسعار الحديد في الأسواق اليوم السبت 11-11-2023

أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، أسعار الحديد اليوم السبت 11-11-2023 في الأسواق، إذ سجل سعر حديد «الاستثماري» 38550 جنيها للطن، كسعر تسليم أرض المصنع.

وترصد السطور التالية أسعار الحديد اليوم السبت 11-11-2023 في عدد من الشركات والمصانع.

سجل سعر الحديد الاستثماري 38 ألفًا و550 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع.

سعر حدید عز

سجل سعر حديد عز 41 ألفا و289 جنيها جنيها للطن تسليم أرض المصنع، يضاف إليه النقل وهامش الربح لتجار التجزئة.

سعر حدید المصریین

سجل سعر حديد المصريين اليوم نحو 39 ألفًا.

وبلغ سعر حدید مصر ستیل اليوم، 36 ألفًا و500 جنيه للطن.

سعر طن حديد العتال 38 ألف جنيه.

سجل سعر حديد المعادي نحو 37 ألف جنيه.

سجل حديد الكومي 37 ألف جنيه.

حديد المراكبي 37 ألف جنيه.

حديد عطية 38 ألف جنيه.

حديد العشري 37 ألف جنيه.

الشعبة العامة لمواد البناء

وعقدت الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، اجتماعا مع أعضاء مجلس الإدارة لبحث المشاكل التي تواجه التجار في جميع المحافظات، كما أعدت الشعبة مذكرة بالمشاكل التي تواجه التجار، طالبت فيها بإطلاق حرية تداول مواد البناء ورفع قيود قانون البناء.

أوضح أحمد الزيني رئيس الشعبة، أنّ أبرز المشاكل التي تواجه التجار هي تحرير المحاضر ضد السيارات المحملة بمواد البناء في الطرق والكمائن، والقبض على السائقين وعرضهم على النيابات بدعوى عدم تقديمهم لتراخيص البناء.