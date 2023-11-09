تراجع أسعار الحديد اليوم الخميس 9-11-2023

أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء عن انخفاض في أسعار الحديد اليوم الخميس 9-11-2023، وحقق الحديد الاستثماري نسبة هبوط محدودة منذ قليل بلغت 85 جنيهًا للطن مقارنة بأسعار أمس.

أسعار الحديد اليوم للمستهلك

ترصد «الوطن» أسعار الحديد اليوم الخميس 9-11-2023، للمستهلك، كالتالي:

سعر الحديد الاستثماري

سجل سعر الحديد الاستثماري نحو 38 ألفًا و371 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع.

سعر حدید عز

سجل سعر حديد عز 40 ألفا و978 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع، يضاف إليه النقل وهامش الربح لتجار التجزئة.

سعر حدید المصریین

سجل سعر حديد المصريين اليوم الخميس 9-11-2023، نحو 38 ألفًا و600 جنيه.

سعر حدید الجارحي

سجل سعر حديد الجارحي اليوم، نحو 38 ألف جنيه للطن.

سعر حدید مصر ستیل

بلغ سعر حدید مصر ستیل اليوم، 38 ألفًا و400 جنيه للطن.

سجل سعر حديد بشاي اليوم الخميس 9-11-2023، نحو 39 ألفًا و200 جنيه.

بلغ سعر طن حديد العشري في الأسواق 38 ألف جنيه.

يبلغ سعر طن حديد الكومي 38 ألف جنيه.

وسعر حديد الجيوشي للصلب 38 ألفًا و300 جنيه.

بلغ سعر حديد العلا 38 ألفًا و200 جنيه.

سجل سعر حديد السويس للصلب 38 ألفًا و500 جنيه.

بلغ سعر حديد المراكبي 38 ألفًا و400 جنيهًا.