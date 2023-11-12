الدكتور محمد الصفتي عميدًا لكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين بدسوق

أصدر الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، قرارًا بتكليف الدكتور محمد عبدالرحمن الصفتي، أستاذ التفسير وعلوم القرآن، عميدًا لكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين بدسوق في محافظة كفر الشيخ، خلفاً للدكتور جمال عبدالوهاب الهلفي، الذي بلغ السن القانونية في شهر يوليو الماضي.

الدكتور طلعت عبدالله بسيوني أبوحلوة وكيلاً للكلية لشئون التعليم والطلاب

كما جرى أيضاً تكليف الدكتور طلعت عبدالله بسيوني أبوحلوة، الأستاذ بقسم البلاغة والنقد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين بدسوق وكيلاً للكلية لشئون التعليم والطلاب.

يأتي هذا القرار في إطار حرص جامعة الأزهر على تعزيز الإدارة الأكاديمية، وتحسين جودة التعليم، وتنمية الموارد البشرية في كلياتها بجميع محافظات الجمهورية.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين بدسوق في محافظة كفر الشيخ

يذكر أنّ كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين بدسوق، هي كلية تابعة لجامعة الأزهر بمدينة دسوق في محافظة كفر الشيخ، وأُنشئت في عام 1994، وتضم 3 أقسام هي «اللغة العربية - الشريعة الإسلامية - أصول الدين».