البنك المركزي يعلن تراجع التضخم السنوي إلى 38.1% في أكتوبر

كشف البنك المركزي المصري أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 11 نوفمبر 2023، سجل معدلاً شهرياً بلغ 1.0% في شهر أكتوبر 2023، مقابل 2.6% في ذات الشهر من العام السابق، و2.0% في سبتمبر 2023، فيما سجل المعدل السنوي للتضخم العام نسبة 35.8% في أكتوبر 2023، مقابل 38.0% في سبتمبر 2023.

المعدل السنوي للتضخم الأساسي 38.1%

وبحسب بيان للبنك المركزي المصري، فقد سجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي، معدلاً شهرياً بلغ 1.8% في أكتوبر 2023، مقابل 3.0% في ذات الشهر من العام السابق، و1.1% في سبتمبر 2023، كما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 38.1% في أكتوبر 2023، مقابل 39.7% في سبتمبر من نفس العام.