سعر الدولار اليوم السبت 11-11-2023.. سجل 30.96 جنيه في البنك المركزي

سجل سعر الدولار اليوم السبت 11-11-2023، حالة من الثبات في بداية التعاملات، وبلغ أعلى سعر شراء نحو 30.90 جنيه، وأقل سعر 30.73 جنيه، في البنوك المصرية، وتراوح سعر البيع بين 30.85 و30.96 جنيه، بحسب المنصات الرسمية للبنوك الحكومية والخاصة.

وتستعرض «الوطن» سعر الدولار اليوم السبت 11-11-2023، في البنوك الحكومية والخاصة، ويشهد سعر صرف الدولار حالة من الثبات داخل البنوك مقارنة بالجنيه المصري.

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 30.83 جنيه للشراء، والبيع 30.96 جنيه.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 30.73 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

واصل سعر الدولار في بنك مصر استقراره عند 30.75 جنيه، للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

بلغ سعر الدولار في بنك القاهرة 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي

سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي 30.90 جنيه للشراء، و30.95 جنيه البيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB، سجل 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية 30.85 جنيه للشراء، والبيع 30.95 جنيه.