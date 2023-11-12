البنك المركزي يطرح أذون خزانة بـ1.6 مليار دولار غدا

يعتزم البنك المركزي المصري، طرح أدوات دين حكومية قصيرة الأجل «أذون خزانة» آجال سنة بالدولار الأمريكي، بحسب ما أعلن على موقعه الإلكتروني اليوم الأحد.

ويطرح «المركزي» عطاء بقيمة 1.6 مليار دولار على أذون خزانة بالدولار لأجل عام غدا الاثنين.

ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر

يذكر أنّ صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر ارتفع إلى 35.102 مليار دولار في أكتوبر من 34.97 مليار دولار في سبتمبر، وصافي الاحتياطيات الدولية وصل إلى 34.970 مليون دولار أمريكي في نهاية سبتمبر 2023، وصافي الاحتياطيات الدولية في نهاية أغسطس وصل إلى 34.928.4 مليون دولار أمريكي.