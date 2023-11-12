نجل محمود القلعاوي: والدي اشتهر بإفيه «ادخل برجالتك يا فرج».. وكان فخورا بأعماله

حكى عمرو القلعاوي، نجل الفنان الراحل محمود القلعاوي، عن اللحظات الأخيرة في حياة والده، أن والده كان يتمتع بالأخلاق الطيبة وكان دائما شخصا أسريا في المقام الأول، وكان متواجدًا دائما وسط أسرته طول الواقت، قائلا: «عشنا معاه أحلى لحظات عُمرنا.. واستحالة ننساها».

والده ترك بصمة في المجال الفني

وتابع عمرو القلعاوي نجل الفنان الراحل محمود القلعاوي خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج السفيرة عزيزة المذاع عبر قناة dmc، أن والده في المجال الفني ترك بصمة وكان فخورًا بجميع أعماله لكن مسرحية «الجوكر» ومسلسل «رحلة المليون» هما الأقرب إلى قلبه، وحتى آخر أيامه كان عاشقا ومحبًا للفن.

«ادخل برجالتك يا فرج»

وأشار عمرو القلعاوي نجل الفنان الراحل محمود القلعاوي إلى أن إفيهاته الجميع يرددها والأفيه الأشهر له هو «ادخل برجالتك يا فرج» الذي قاله له محمد صبحي في مسلسل «سنبل ورحلة المليون» وبعد أكثر من 40 سنة لم ينسَ الجميع ذلك الإفيه، قائلا: «والدي كان معتبر المسرح بيته الثاني، وقرر الاعتزال عن الأعمال الفنية مبكرًا وقبل وفاته بسنين طويلة».