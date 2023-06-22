نور الدين القلعاوي: قمة باريس تضع العالم أمام مسؤولياته لدعم الدول النامية

أكد الكاتب الصحفي نور الدين القلعاوي، نائب مدير تحرير الوطن، أن قمة باريس التي تبحث وضع ميثاق مالي عالمي جديد، تضع جميع الدول خصوصًا الصناعية الكبرى ومؤسسات التمويل الدولية أمام واحد من أهم التحديات العالمية، وهو تمويل الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، للصمود في مواجهة التداعيات السلبية للمناخ، الذي يؤثر سلبًا على اقتصادياتها.

التغير المناخي في إفريقيا

وأشار «القلعاوي»، خلال مشاركته في فقرة الصحافة ببرنامج «مباشر من مصر»، على الفضائية المصرية، مساء اليوم، إلى أن إفريقيا رغم أن نسبة مساهمتها في انبعاثات الكربون لا تتجاوز الـ 3% من النسبة العالمية فإنها تتحمل العبء الأكبر لآثار التغيرات المناخية التي تتسبب فيها الدول الصناعية الكبرى، وعندما طالت حرائق الغابات نتيجة ارتفاع درجة حرارة الأرض دول الغرب، بدأ الحديث عن ضرورة تمويل التكيف مع المناخ ومساعدة الدول المتضررة.

وحول تصريحات رئيس هيئة قناة السويس عن الانتهاء من تطوير القطاع الجنوبي للقناة بنهاية العام الحالي، أكد «القلعاوي» أن قناة السويس هي الشريان الرئيسي الذي تتدفق من خلاله حركة التجارة العالمية، وبفضل إنشاء القناة الجديدة ومشروعات تطويرها، زادت أرباحها العام الحالي إلى قرابة 9.5 مليار دولار بنسبة زيادة 35% عن العام الماضي، ومن المتوقع أن يساهم التطوير في مزيد من الأرباح الأعوام المقبلة، لافتًا إلى أن رئيس القناة نفى خصخصة أو تأجير القناة للرد على الشائعات، فقناة السويس ستظل ملك للمصريين.

وبشأن توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة الدول العربية، تستهدف تعزيز الوعي بمفهوم التنمية المستدامة ودعم الاستثمار في رأس المال البشري، أكد نائب مدير تحرير «الوطن»، أن الاستثمار في البشر وصقل مهاراتهم وتطوير أدائهم هو أهم استثمار في الوقت الحالي، في ظل التطور التكنولوجي الرهيب، لافتًا إلى أهمية التدريب وبرامج التوأمة مع الجامعات الدولية والعالمية وتطوير التعليم بما يؤهل الشباب لسوق العمل.

جلسات المحور المجتمعي ضمن الحوار الوطني

وعن جلسات المحور المجتمعي ضمن الحوار الوطني، أوضح «القلعاوي»، أن التنمية الثقافية والوعي قضية مهمة تستوجب تضافر جميع الوزارات ومؤسسات الدولة من الثقافة للتعليم للشباب وصولا إلى الإعلام والنخبة من المثقفين والفنانين لوضع استراتيجية لتنمية الوعي وتقديم مبادرات لترسيخ المواطنة.

يذكر أن برنامج مباشر من مصر، من تقديم الإعلامي محمد عبد المنعم، وإخراج سمر سعيد ويذاع على الفضائية المصرية الخميس الساعة السابعة مساءً.