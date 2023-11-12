«شباب كفر الشيخ» تستكمل حملة «شارك.. الكلمة كلمتك» لتعزيز المشاركة فى

تحت شعار «شارك.. الكلمة كلمتك» استكملت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، بالتعاون مع الإدارة المركزية للتعليم المدنى، اللقاء الثانى من الأسبوع الثانى على التوالى، بمركز شباب بيلا، وبمشاركة واسعة لتنفيذ فعاليات الحملة القومية، لتعزيز المشاركة السياسية لشباب مصر، الذي يُنفذ برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

المشاركة في الاستحقاق الرئاسي المقبل

وتطرقت اللقاءات التى أدارها الدكتور رشدى العدوى، أستاذ الاقتصاد ووكيل كليه الزراعة للبحوث جامعة كفر الشيخ، إلى أهمية المشاركة في الاستحقاق الرئاسي المقبل، والإدلاء بالأصوات في صناديق الاقتراع، باعتبار ذلك واجباً وطنياً ومسئولية تقتضيها واجبات المواطنة، خاصةً فى إطار التحديات التى تواجهها الدولة المصرية، مع ضرورة نشر الوعى والتثقيف السياسي لحث المواطنين والشباب على ذلك، لإبداء رأيهم واختيار المرشح الرئاسي الذي يرغبون في التصويت له وتعكس الانتخابات إرادة المصريين الحرة وتطلعاتهم وآمالهم في المستقبل.

وأكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أنّ البرنامج يعمل على تعزيز المشاركة السياسية الإيجابية لكافة المواطنين وللشباب خاصةً تفعيلًا لنهج الدولة المصرية للمنظور الحقوقي ولملف تمكين الشباب، لافتاً أنّ البرنامج سبق وأنّ نظم لقاء خاص بذوى القدرات الخاصة من أجل دمج الأشخاص ذوي القدرات وتحقيقاً للرؤية التنموية لاستراتيجية رؤية مصر 2030.

المشاركة السياسية جوهر الديمقراطية وروحها

وأوضح وكيل الوزارة، أنّ المشاركة السياسية الشعبية الفعالة تظل رهينة بوجود الإنسان الواعى، حيث أنّ التنمية تتعلق أولاً وأخيراً بالإنسان، لأنها تستهدفه وتستخدمه وتوجه نشاطاتها ونتائجها لتؤثر فى حياته حاضراً ومستقبلاً، ما يستدعى مشاركة الإنسان فى اختيارها وتوفير متطلباتها، وتعيين وسائلها وأساليبها وأهدافها، مشيراً إلي أنّ المشاركة السياسية هى جوهر الديمقراطية وروحها المتجسدة في إعطاء مشاركة المواطن في تدبير الشأن العام، عن طريق العملية الانتخابية.

يُنفذ ذلك اللقاء بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومحمود الصاوي مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية، وفريق عمل الإدارة.