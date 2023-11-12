انقطاع مياه الشرب عن 6 قرى في المنيا غدا للصيانة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة المنيا، مساء اليوم الأحد، عن انقطاع مياه الشرب غدا، من الساعة 8 صباحا حتى 5 مساء، في 6 قرى بشرق النيل بمركز المنيا وذلك لإجراء أعمال صيانة وتطهير الخزان الأرضي بمحطة قرية الحوارتة.

مناطق انقطاع مياه الشرب في المنيا

وقال المهندس رجب السعيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، في تصريحات لـ«الوطن»، إن مناطق الانقطاع تشمل 6 قرى هي: الحوارته، نزلة فرج الله، نزلة حسين، نزلة عبيد، الشرفا، والدوادية، وجميعها بشرق النيل، وذلك لقيام الشركة بعملية تطهير الخزان الأرضي الخاص بمحطة مياه الحوارتة التابعة لمجلس قروى نزلة حسين بمركز المنيا.

تخصيص رقم خط ساخن لتلقي الاستسفارات

وطالب رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب في محافظة المنيا، أصحاب المخابز والمؤسسات الحيوية والمستشفيات والوحدات الصحية والمصالح الحكومية والمرافق العامة بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع، منوها أنه في حال وجود أي استفسارات أو شكاوى يتم الاتصال على رقم الخط الساخن 125.