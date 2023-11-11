محافظ المنيا: إجراء 20 ألف عملية جراحية ضمن القضاء على قوائم الانتظار

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إجراء 20 ألف و868 عملية جراحية مجانية على مستوى المحافظة منذ انطلاق المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، للتخفيف عن كاهل المواطنين، والاهتمام بالصحة العامة لكافة فئات المواطنين على مختلف المراحل العمرية.

عمليات جراحية متنوعة علي مدار العام

من جانبه، أشار الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه منذ بداية شهر يناير حتى نهاية أكتوبر الماضي 2023 تم إجراء 12 ألف و 438 عملية جراحة عيون و1678 جراحة مخ وأعصاب و1129 عملية جراحة الأورام، و4404 قسطرة قلبية، و265 أوعية دموية وقسطرة طرفية، 303 قلب مفتوح،539 جراحة العظام،80 قسطرة بالمخ، 32 زراعة قوقعة.

21 مستشفى مشاركة ضمن المبادرة

وأوضحت الدكتورة إيريني عادل نجيب، مسؤول قوائم الانتظار بالمديرية، أن المبادرة تتم بمشاركة 21 مستشفى داخل المحافظة، وهي «مستشفى المنيا العام، مستشفى رمد المنيا، مستشفى ملوي التخصصي، مستشفى التأمين الصحي، مستشفى جراحات اليوم الواحد بسمالوط ، مركز أورام المنيا؛ ومستشفى المنيا الجامعي، مستشفى الكبد والجهاز الهضمي الجامعي بالمنيا، مستشفى القلب والصدر الجامعي، مستشفى المنيا الجامعي للنساء والأطفال ، مستشفى الكلى والمسالك البولية بجامعة المنيا، مستشفى مصر المحبة ، مستشفى الراعي الصالح بسمالوط، مستشفى دار الهلال التخصصي، مركز النيل الدولي للعيون، مركز حورس للعيون، مستشفى سمالوط التخصصي ومستشفى المنيا الوطني ومستشفى الصفوة ببنى مزار ومستشفى رمد بنى مزار ومستشفى دير مواس التخصصي» .