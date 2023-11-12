نادي النيابة الإدارية يكرم حفظة القرآن من أعضائه

يقيم نادي مستشاري النيابة الإدارية برئاسة المستشار عبدالروؤف موسى، غدا، حفلا لتكريم أعضاء النيابة الإدارية وأسرهم من حفظة القرآن الكريم.

مجلس الدولة

يقام الحفل تحت رعاية المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، بحضور الدكتور مُحمد مختار جُمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والدكتور سلامة جمعة رئيس جامعة الأزهر، والدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء، وأعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، ولفيف من قيادات النيابة الإدارية وأعضائها.

جدير بالذكر، أن هذا الحفل ياتي كتقليد سنوي، تقيمه اللجنة العلمية والثقافية بنادي النيابة الإدارية، لتكريم حفظة القرآن الكريم من أعضاء النيابة الإدارية وذويهم.