لأصحاب الشركات الناشئة.. كم تبلغ قيمة الضريبة السنوية ومتى تعفى منها؟

في ظل الأوضاع في غزة، واجهت الكثير من المنتجات الأجنبية مقاطعة شعبية كبيرة، وهو الأمر الذي دفع الكثيرين لإنشاء شركات ومشروعات، تهدف إلى إيجاد بدائل جيدة لمنتجات المقاطعة، ولذا قد يتساءل البعض عن حجم الضريبة السنوية التي ينبغي عليهم دفعها، ومتى يُعفون عنها، وهو ما أوضحته وزارة المالية.

وذكرت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، أن على جميع الشركات الناشئة وريادة الأعمال ضريبة قطعية مبسطة، يمكن للمواطن أن يحسبها بنفسه، وذلك وفقًا لقانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

كم يبلغ حجم الضريبة السنوية للشركات الناشئة؟

وأوضحت وزارة المالية، أن القانون يقدم للمنشآت والشركات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوى 10 ملايين جنيه، فرصة لتبسيط إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الشركات الناشئة، وخفض حجم المنازعات الضريبية، وهذه الضرائب تكون كالتالي:

- حجم الأعمال الأقل من 250 ألف جنيه: قيمة الضريبة تساوي 100 جنيه.

- من 250 ألفا إلى 500 ألف جنيه: 2500 جنيه.

- من 500 ألف إلى مليون جنيه: 5000 جنيه.

- من مليون إلى 2 مليون جنيه: 0.5%.

- من 2 مليون إلى 3 ملايين جنيه: 0.75%.

- من 3 ملايين إلى 10 ملايين جنيه: 1%.

حالات الإعفاء من الضرائب

هناك عدد من المزايا في التي يوفرها قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وقد يُعفى المواطن من الضرائب أو بعضها في حالات معينة، ومن ذلك:

- الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر، بالنسبة لعقود تأسيس الشركات وتسجيل الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات.

- الإعفاء من إمساك الدفاتر والسجلات والمستندات الواردة بقانون الضريبة على الدخل.

- إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج من الضريبة المستحقة، وذلك في حالة تم استخدامها في شراء أصول ومعدات إنتاج جديدة خلال سنة.

- وقف جميع المطالبات بالضرائب والحجوزات الإدارية ذات الصلة، وذلك للمشروعات الحاصلة على ترخيص مؤقت، لحين تسوية مديوناتها الضريبية وفقا لأحكام هذا القانون.

- الإعفاء من المحاسبة الضريبية عن السنوات التي سبقت تاريخ تقديم طلب توفيق الأوضاع للمشروعات غير المسجلة ضريبيًا وقت العمل بأحكام القانون، بالإضافة إلى الاستفادة بضريبة قطعية مبسطة وفقا لحجم الأعمال.