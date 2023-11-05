خبير: الشركات المصرية الناشئة استفادت من مقاطعة المنتجات الداعمة لإسرائيل

منذ بداية الحرب على غزة من الاحتلال الإسرائيلي، اتجه العديد من المصريين لشن حملات المقاطعة للكثير من المنتجات العالمية، التي أظهرت توكيلاتها في عدد من الدول دعمها لإسرائيل.

ظهور شركات مصرية ناشئة على الساحة بسبب الحرب

ومع تزايد حجم المقاطعة، ظهرت على الساحة في الأسواق المصرية العديد من الشركات المحلية التي تصنع نفس المنتجات ذاتها، بجانب حملات كبيرة لدعم المنتج المحلي، والاستغناء عن المنتج المستورد من الخارج، وهو ما جاء نتيجة مربحة على الشركات الناشئة المصرية.

وقال بلال شعيب الخبير الاقتصادي، إن أي مشكلات سياسية أو أزمات اقتصادية عالمية، لها تأثير على السوق والاقتصاد المحلي، سواء على الشركات الناشئة أو العالمية الكبرى.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن الاقتصاد خلال الأزمات له وجهين من مزايا وعيوب، فالمقاطعة التي أعلن عنها عدد من المواطنين، تمثل أضرارا للشركات الي تمت مقاطعتها، وفرصة للشركات الأخرى الناشئة المحلية.

وأشار إلى أن أبرز الأمثلة وأشهرها على الساحة في الوقت الحالي، هي شركات تصنيع المياه الغازية، ففي السابق كان هناك احتكار لشركتين كبار فقط لكن في الوقت الحالي أصبح هناك منافسة كاملة، بوجود أكثر من شركة، والمنافسة متكافئة ومتكاملة، بوجود شركات ناشئة، الأمر زود من قدرتهم على المنافسة مع أكبر الشركات، وهذا بسبب الاتجاه نحو الشركات المحلية 100%، ومن المتوقع من العديد من الشركات الأخرى المصرية على الساحة الفترة المقبلة.

وأوضح أن الشركات العالمية الأخرى لن تتخارج من السوق والاقتصاد المحلي، لكن حصتها السوقية ستنخفض، بسبب وجود منافسين في السوق، بجانب انخفاض أرباحها فقط، كما أنه سيكون هناك استفادة للاقتصاد الكلي المصري مع زيادة الشركات المحلية والمنافسة الكبيرة.

ولفت إلى أن المستهلك سيستفاد من وجود منافسين جدد، من خلال فارق السعر بين المنتج المصري والآخر، خاصة أن الجودة المصرية جيدة، وتكاد تكون متشابهة مع المنتج الآخر العالمي.