أستاذ تسويق يكشف طريقة تسعير المنتجات في الشركات والمشروعات الناشئة

قال الدكتور أحمد يحيى، أستاذ التسويق وعميد كلية الأعمال الدولية في الجامعة المصرية اليابانية، إنّ التسويق عملية تقدم المنشأة قمية للعميل وتحصل على قيمة مقابلة، ولا بد من ترويج المنتج بشكل إيجابي يجلب العميل، مشيرا إلى أنّ تصنيع وتصميم المنتج وقنوات التوزيع بكل مساراتها من أهم مصادر التكلفة، توضّح أهمية التسعير في الشركات والمشروعات الناشئة على أنه أمر حاكم للعائد المادي والربح بشكلٍ عام.

متغيرات مؤثرة

وأوضح «يحيى»، خلال استضافته ببرنامج «8 الصبح» المذاع على فضائية «DMC»، أنّ هناك متغيراتٍ مؤثرة في اختيار التسعير منها التكلفة والقيمة، مشيرًا إلى أنّ التسعير بناء على التكلفة يتم من خلال توضيح تكلفة المنتج مع إضافة هامش الربح المناسب، وتعمل الكثير من المؤسسات بهذه الاستراتيجية، وفي هذه الحالة يكون التنافس في الأسعار واضح بشكل أكبر.

كلية الأعمال الدولية

وأشار عميد كلية الأعمال الدولية بالجامعة المصرية اليابانية، إلى أن هناك مفهومًا أكثر اتساعًا في التسعير من خلال دراسة ما قد يتحمله العميل من السعر، ويظهر ذلك بوضوح في تسعير الملابس في ظل الانتشار الإلكتروني، مؤكدا أنّ دراسة أسعار المنافسين أمر ضروري مع مراجعة القيمة التي نقدمها.