سقوط أمطار خفيفة على بعض مراكز أسيوط.. ورفع حالة الطوارئ

تعرضت منذ قليل عدد من مراكز محافظة أسيوط، لسقوط أمطار خفيف ورفعت محافظة أسيوط درجة الاستعداد القصوي وحالة الطواريء لمواجهة أي أزمة بعد تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من تعرض المحافظة لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية واحتمالية سقوط أمطار.

مراكز أسيوط

وأعلن مركز إدارة الأزمات والكوارث في محافظة أسيوط، عن سقوط أمطار خفيفة بمراكز منفلوط ومركز أسيوط وأبنوب وحي شرق وغرب مدينة أسيوط، وبعض مناطق مراكز شمال المحافظة .

سحب المياه

ودفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة أسيوط، بسيارات سحب وكسح المياه بالشوارع والميادين لسحب مياه الأمطار المتراكمة بعدد من المناطق لتسير حركة السير وعدم تعطل الحركة المرورية.

حالة الطوارئ

ومن جانبه أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن رفع درجة الاستعداد القصوي وحالة الطوارئ بمختلف القطاعات لمواجهة اي أزمات قد تحدث نتيجة تعرض المحافظة لحالة من عدم الاستقرار في الاحوال الجوية وعقد غرفة عمليات المحافظة وربطها بغرف العمليات الفرعية بالمراكز لرصد اي أزمات وسرعة مواجهة اي أحداث قد تحدث في أي مكان.