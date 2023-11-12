وزير العمل ومحافظ أسيوط يفتتحان ملتقى توظيف يوفر 2600 فرصة عمل

افتتح وزير العمل حسن شحاتة، يرافقه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ملتقى توظيف بمشاركة 28 شركة، يوفر 2600 فرصة عمل للشباب لجميع المؤهلات بتخصصات مختلفة وذلك بالمرسى السياحي بحديقة الفردوس بحي شرق مدينة أسيوط.

ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة للقضاء على البطالة ودعم وتشغيل الشباب بالتعاون والتنسيق مع شركات القطاع الخاص والاستثماري، وتفعيل دورها في توفير مزيد من فرص العمل للشباب وتنظيم ملتقيات توظيف بالتعاون مع الشركات والمصانع العاملة، وتوفير فرص العمل اللائقة والحقيقية لدمج الشباب في سوق العمل تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ووفقًا لروية مصر 203 واستراتيجية التنمية المستدامة.

جاء ذلك بحضور كل من غادة ابراهيم، رئيس الادارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بوزارة العمل وعلي سيد وكيل وزارة العمل بأسيوط وايهاب عبدالحميد مدير جهاز تنمية المشروعات.

الوظائف المتاحة

وعقب الافتتاح تفقد وزير العمل ومحافظ أسيوط ومرافقوهم فرص العمل المتوفرة والشركات المقدمة لتلك الفرص، كما جرى الاطمئنان على الوظائف المتاحة لدى الشركات وتطبيق الحد الأدنى للأجور في كافة الفرص، وكافة الشروط والأحكام التي نص عليها قانون العمل، والتعرف على احتياجات ومتطلبات كافة الشركات المشاركة في الملتقى، واستعدادها لتشغيل الشباب الخريجين من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل للعمل بداخلها.

التدريب والتشغيل

وأكد الوزير حسن شحاتة، اهتمام القيادة السياسية بملف التدريب والتشغيل، وتوعية الشباب، والخريجين الجدد بالعمل في القطاع الخاص، وذلك في إطار توجهات الدولة نحو إقامة المشروعات القومية والمناطق الصناعية، وتوفير عمل لائق وحياة كريمة للمواطنين خاصة الشباب، وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأشار وزير العمل - خلال جولته التفقدية للشركات المشاركة في الملتقى - إلى أهمية دور القطاع الخاص في المشاركة بعمليات التنمية وتوفير فرص عمل لائقة للشباب، مع التأكيد على ضرورة مراعاة الحد الأدنى للأجور في كل العقود المقدمة للشباب، كما دعا الشباب إلى التقديم على تلك الفرص موجهًا مدير مديرية العمل بالمتابعة لحين تسلم تلك الفرص.

وذكر الوزير أنه حريص دائما على تحقيق المصداقية والشفافية في عرض الوظائف وفرص العمل الحقيقية إذ أصدر تكليفاته لمديري المديريات في المحافظات بمتابعة استلام الشباب لفرص للعمل والتحقق من مصداقية العقود منوهًا إلى أن الوزارة داعمة لأصحاب الأعمال وتحرص على تقديم كافة التسهيلات لهم، مع تقديم كافة الرعاية والحفاظ على حقوق العمال.

ووجه «شحاتة» الشكر والتقدير إلى كل مستثمر أو صاحب عمل يوفر فرص عمل وبيئة لائقة، تسهم في زيادة الإنتاج والاستقرار في ظل «الجمهورية الجديدة»، داعيًا الشباب الراغب في تَعلُم مهن يحتاجها سوق العمل والتوجه إلى مديريات العمل في المحافظات للاستفادة من دورات مراكز التدريب المهني والوحدات المتنقلة والثابتة التابعة للوزارة.

من جانبه أكد محافظ أسيوط، أن ملتقى التوظيف يأتي ضمن جهود الدولة المكثفة لتوفير فرص عمل للشباب وتأهيلهم لسوق العمل للمواطنين وذلك ضمن رؤية متكاملة للارتقاء بمستوى الحياة المعيشية المواطنين في كافة نواحي الحياة، مشيرًا إلى أن الملتقى يهدف إلى توفير المئات من فرص العمل في مختلف القطاعات والشركات الخاصة سواء داخل أو خارج المحافظة للشباب من الجنسين الذكور والإناث ، ولكافة المؤهلات الدراسية والفنية بالتعاون مع كبرى الشركات من القطاع الخاص فى التخصصات المختلفة، لافتاً إلى توفير عدد من المميزات في بعض فرص العمل كتوفير المواصلات ووجبات وتأمينات وغيرها موضحاً أن الأجور والمرتبات لا تقل عن الحد الأدنى للأجور التي أقرتها الدولة.

ووجه المحافظ رسالة إلى المشاركين فى الملتقى حثهم فيها على استغلال فرص العمل المتاحة بالملتقى وبذل مزيد من الجهد لتحقيق التميز والتفوق في تلك الوظائف مشيرًا إلى أن المحافظة تسعى جاهدة لتحقيق القدر الأكبر من تمكين الشباب وخلق المزيد من فرص العمل الحقيقية ومواجهة البطالة وتشجيعهم على المشاركة في الحصول على الوظائف المتاحة بالقطاع الخاص وتمكينهم اقتصاديًا حيث إن القطاع الخاص شريك أساسي ورئيسي للدولة في دفع مسيرة البناء والتنمية.

وأشار اللواء عصام سعد إلى استمرار التنسيق مع مختلف الجهات المعنية لإقامة العديد من الملتقيات التوظيفية بالمحافظة لتعظيم الاستفادة منها وتوفير المزيد من فرص العمل لأهالينا بالمحافظة ، فضلاً عن عقد الدورات التدريبية المتنوعة لتأهيل الشباب لسوق العمل بهدف توفير حياة كريمة لهم، مؤكدًا تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل كافة العقبات التي قد تواجه تفعيل مديرية العمل لتنفيذ مثل تلك الملتقيات وتنسيقها مع الشركات الخاصة في توفير فرص عمل.