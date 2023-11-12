وزير العمل يفتتح مكتب تشغيل أسيوط المطور

افتتح وزير العمل، حسن شحاتة، اليوم الأحد، مكتب تشغيل أسيوط المطور، بحضور اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، وذلك في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وتقديم خدمات متميزة للمواطنين.

وأكد وزير العمل أن المكتب المطور مجهز بأحدث المعدات والأجهزة اللازمة للعمل، كما تم تطويره بمنصات رقمية وتحديثه إلكترونياً، وذلك لتسهيل الحصول على الخدمات من المواطنين.

وتفقد الوزير والمحافظ أقسام المكتب والخدمات المقدمة، واستمعا لشرح تفصيلي عن أعمال التطوير وآلية العمل به.

وأشار المحافظ إلى أهمية مكتب العمل في استخراج كعب العمل، وشهادات خبرة وقياس المهارة، وتسجيل بيانات نسبة التعينات من ذوي الهمم في الشركات، ومعلومات عن الراغبين في فرصة عمل من الشباب.

كما التقى الوزير والمحافظ العاملين بمديرية عمل أسيوط، للاستماع إلى طلباتهم ومقترحاتهم، وحثهم على التفاني في العمل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.