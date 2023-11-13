10 معلومات عن مكتب التشغيل المتطور بحي غرب أسيوط.. استخراج خدمات مميكنة

افتتح حسن شحاتة وزير العمل واللواء عصام سعد محافظ أسيوط، مكتب التشغيل المتطور بحي غرب أسيوط، والذي يقوم بتقديم كافة خدمات مكتب العمل بشكل مميكن في أسرع وقت.

وفيما يلي أبرز 10 معلومات عن مكتب التشغيل المتطور بحي غرب أسيوط:

- تم تطوير المكتب وتزويده بكافة أنواع التكنولوجيا الحديثة لتسهيل الحصول على الخدمات من المواطنين، تماشياً مع سياسات «الرقمنة».

- يضم المكتب المطور شبابيك تقديم الخدمات للمواطنين وتابعا مدى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وسير العمل به والتأكد من تجهيزه بأحدث المعدات والأجهزة اللازمة للعمل.

- تم تزويده وتطويره بمنصات رقمية وتحديثه إلكترونياً تماشياً مع سياسات "الرقمنة".

- تقديم الخدمات للمواطنين وللعمالة غير المنتظمة حيث تم تصميمه وفقا لأحدث نظم التكنولوجيا لتيسير وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات.

- يتضمن مكتب التشغيل الجديد ساحة انتظار للعملاء.

- يتضمن أجهزة حاسب آلي وماكينات تصوير تعمل لعدة أغراض وفاكس وحصول المواطن على الخدمات بأرقام على غرار المؤسسات الكبرى وذلك في إطار تسهيل وتحديث وميكنة كافة الخدمات للمواطنين.

- يقوم مكتب العمل فى استخراج كعب العمل وشهادات خبرة وقياس المهارة، وتسجيل بيانات نسبة التعينات من ذوي الهمم في الشركات.

- يقدم المكتب معلومات عن الراغبين في فرصة عمل من الشباب.

- إيجاد فرص عمل للشباب وخاصة ذوي الهمم بشركات القطاع الخاص.

- تقديم الخدمات للمواطنين بشكل لائق وتسريع وتيرة العمل بمواكبة التكنولوجيا بالتحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد وفي إطار تيسير الحصول على خدمات مميكنة ومتميزة.

- تنفيذ خطة بالتوسع في إنشاء وتطوير المكاتب المتطورة التي تقدم خدمات وزارة العمل بشكل يرتقي لانطلاق الجمهورية الجديدة.