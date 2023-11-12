أستاذ علاقات دولية: دعم أمريكا لإسرائيل رفع سقف أهداف الاحتلال في فلسطين

قال الدكتور رائد أبو بدوية أستاذ العلاقات الدولية، إن أمريكا تساند إسرائيل في عدوانها على قطاع غزة والمجتمع الأوروبي منقسم حول ما يدور في القطاع، ولن تكون له كلمة فصل في مسألة العدوان لأن الكلمة الأخيرة للولايات المتحدة التي أعطت الضوء الأخضر للعدوان ووفرت مظلة سياسية له.

دعم الولايات المتحدة لإسرائيل ماديًا وعسكريًا

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب من نابلس لقناة «القاهرة الإخبارية»، أن دعم الولايات المتحدة لإسرائيل ماديا وعسكريا رفع سقف أهداف الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين، وشجعهم على انتهاك القانون الدولي والاعتداء على المدنيين والتهجير القسري، مشيرًا إلى أن المحكمة الجنائية الدولية لا تتحرك بشكل عملي تجاه ما تفعله إسرائيل مع الشعب الفلسطيني، على عكس الإجراءات ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التي كانت سريعة.

القانون الدولي مسيس

ونوه بأن القانون الدولي مسيس، إذ تستخدمه الدول الكبرى من أجل مصالحها، مؤكدًا أننا لم نجد اسم مسؤول غربي في المحكمة الجنائية، لكن من حسن الحظ أن العالم بدأ يتململ من تصرفات إسرائيل مثل فرنسا التي تدعو لوقف إطلاق النار، وهذا تغير جذري.