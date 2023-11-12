عمرو دياب يعلن عن أولى حفلاته الغنائية بعد توقفه بسبب قصف غزة

أعلن الفنان الكبير عمرو دياب عن حفله الغنائي الجديد المقرر إحياؤه في إمارة أبو ظبي في الثامن عشر من شهر نوفمبر الجاري، والذي من المقرر أن يحضره عدد كبير من جمهوره وعشاقه.

عمرو دياب يشدو من جديد

حفل عمرو دياب يعد الأول على المستوى الرسمي منذ قصف قطاع غزة، حيث إن دياب كان قد قرر تأجيل كل أعماله الغنائية بسبب الأحداث السياسية.

أغنية «يا قمر» لعمرو دياب

قدم عمرو دياب مؤخرا أغنية «يا قمر» لأول مرة في إحدى حفلات الزفاف التي أحياها منذ بضعة أيام، ولاقت إعجاب الحضور وتفاعلوا معها بشكل ملحوظ، حتى حفظوا كلماتها ليرددوها معه أثناء الغناء.

وتعد أغنية «يا قمر» من كلمات الشاعر مصطفى حدوتة، وألحان عمرو دياب، وتوزيع وسام عبد المنعم.