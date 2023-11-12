مسؤول بالاتحاد الأوروبي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة

دعا مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل منذ قليل.

وأضاف مسؤول الاتحاد الأوروبي أن الاتحاد يشعر بقلق بالغ إزاء الأزمة الإنسانية في غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان لها منذ قليل، ارتقاء 11078 شهيدا على الأقل، بينهم 4506 أطفال، في حصيلة جديدة لحرب الإبادة الجماعية التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين بقطاع غزة لليوم الـ36 على التوالي.