تعرف على العربي الوحيد المرشح لنيل جوائز «الجرامي» لعام 2024

اعلنت هيئة جوائز الجرامي العالمية، أسماء المرشحين لنيل جوائز عام 2024، وهي الجائزة الأهم والأشهر في عالم الموسيقى والغناء عبر العالم.

إبراهيم معلوف من أصول لبنانية

جاء اسم مرشح عربي وحيد ضمن فئات الجوائز، وهو الموسيقي اللبناني الأصل والفرنسي الجنسية إبراهيم معلوف إذ تم ترشيحه عن فئة أفضل أداء موسيقي عالمي عن أغنية Todo Colores التي تعاون فيها مع المغني Cimafunk وفرقة Tank and The Bangas الموسيقية.

يعد معلوف هو زوج الفنانة اللبنانية هبة طوجي، والتي كانت أول الداعمين له والمهنئين له بعد ترشحه إذ علقت له قائلة عبر «إنستجرام»: «لا يمكنني أن أكون أكثر سعادة لأنني أعلم مدى صعوبة عملك! تهانينا يا حبي على ترشيحك لجائزة جرامي الثانية عن جدارة! استمر في التألق في جميع أنحاء العالم ونشر الحب والوئام من خلال موسيقاك».

تعد هذه هي المرة الثانية التي يترشح فيها معلوف لنيل جائزة في الجرامي حيث كان قد وضع اسمه العام الماضي ولكنه لم ينجح في اقتناص الجائزة.