11 ألف شهيد بينهم 4506 أطفال حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة في 37 يوما

واصل الاحتلال الإسرائيلى، لليوم الـ37، عدوانه على غزة، واستُشهد عشرات المواطنين وأُصيب آخرون، ودُمرت عشرات المنازل والبنايات نتيجة القصف المتواصل، فيما انتشلت طواقم الإسعاف والدفاع المدنى جثامين شهداء، بينهم أطفال، من عدة مناطق بالقطاع، وتعرض مقر برنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى القطاع للقصف، ما أسفر عن استشهاد 5 نازحين، وإصابة 15 آخرين بجروح.

ومع دخول العدوان الإسرائيلى على القطاع يومه الـ37، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن تجاوز عدد شهداء القطاع جرَّاء القصف المستمر 11 ألف شخص، بينهم أكثر من 4506 أطفال و3027 امرأة و668 مسناً، وإصابة أكثر من 27 ألفاً آخرين، وفى الضفة الغربية، ارتفعت حصيلة ضحايا المواجهات مع الاحتلال إلى 186 شهيداً.

وتواصل نزيف الشهداء نتيجة انهيار القطاع الطبى فى غزة؛ حيث سقط فى مجمع الشفاء عشرات الشهداء بسبب نقص الأكسجين، أو توقف الأجهزة الطبية عن العمل، بسبب انقطاع التيار الكهربائى، فى ظل تمركز دبابات الاحتلال أمام قسم الولادة بالمجمع، وقصف المدفعية لقسم العناية المركزة، ولا تزال جثامين عشرات الشهداء ملقاة فى ساحة المجمع وفى محيطه، ولم تتمكن طواقم الإسعاف من الوصول إليها لإخلائها، بسبب كثافة النيران، والاستهداف المباشر من قبَل آليات الاحتلال، كما دمرت مدفعية الاحتلال مبنى قسم القلب القديم فى الجهة الغربية من المجمع، وفقاً لوكالة «وفا».

«الصحة الفلسطينية»: مجمع الشفاء الطبى يعج بجثث الشهداء

وقال الدكتور منير البرش، مدير عام وزارة الصحة الفلسطينية، إنّ قوات الاحتلال استهدفت مجمع الشفاء الطبى ومختلف مرافقه، مشيراً إلى أنّ جثامين الفلسطينيين ملقاة على الأرض فى مجمع الشفاء الطبى، وثلاجات حفظ الموتى مكتظة ومتوقفة عن العمل، وبهذا يتحول المجمع إلى مقبرة جماعية لدفن جثث وأشلاء الشهداء ضحايا العنف وقصف قوات الاحتلال الإسرائيلى، لافتاً إلى نفاد المستلزمات الطبية فى عدد كبير من مستشفيات القطاع، وانهيار القطاع الصحى فى غزة، وعجزه عن تقديم الخدمات للمرضى، لعدم وجود المستلزمات الطبية الكافية أو الأطقم الطبية ونقص الوقود، بسبب الحصار والقصف.

«الهلال الأحمر»: مستشفى القدس خارج الخدمة

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينى خروج مستشفى القدس عن الخدمة وتوقفه عن العمل بشكل كامل، بسبب نفاد الوقود وانقطاع التيار الكهربائى، فيما تبذل طواقم المستشفى الطبية قصارى جهدها من أجل توفير الرعاية الطبية للمرضى والجرحى الموجودين فيه، حتى ولو بالطرق التقليدية، فى ظل سوء الأوضاع الإنسانية داخل المستشفى، ونقص الإمدادات الطبية والطعام والماء.

وتعرض مستشفى النصر للقصف المتواصل وللحصار منذ أيام، وتم إخلاؤه بالقوة من الأطباء والممرضين والنازحين، وبقى المرضى والجرحى بمفردهم.

وحمّلت جمعية الهلال الأحمر المجتمع الدولى وجميع الدول الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة المسئولية عن الانهيار الكامل للمنظومة الصحية، وما آل إليه الوضع الإنسانى الكارثى فى القطاع.

وجمعت منظمة العفو الدولية مليون توقيع من أشخاص حول العالم على عريضة تطالب بوقف فورى لإطلاق النار فى غزة، وقالت مديرة البحوث وأنشطة كسب التأييد والسياسات والحملات فى المنظمة، إريكا جيفارا روساس، فى بيانها، إن العالم يراقب بذعر وقوع المزيد من الخسائر فى أرواح المدنيين فى خضم عمليات القصف الإسرائيلى التى لا تنقطع، والعمليات البرية المستمرة، وإن استمرار القصف يعنى استمرار وتوسع الكارثة الإنسانية غير المسبوقة.

وأوضحت أن الموقعين على العريضة طالبوا بحماية المدنيين، فى حين يواصل مئات الآلاف الاحتجاج فى شتى أنحاء العالم للمطالبة بوقف إطلاق النار، ومع ذلك لم تلقَ دعواتهم آذاناً مصغية من جانب المجتمع الدولى، لافتة إلى أن سلطات الاحتلال تواصل نزع الصفة الإنسانية عن الفلسطينيين فى خطابها، بينما تقصف قواتها مخيمات لاجئين مكتظة بالسكان، ومستشفيات ومدارس تديرها الأمم المتحدة، ومخابز، ومساجد وكنائس، وطرقات، ومنازل مدنيين، وتقضى على عائلات بأكملها.