شاب يتحدى متلازمة داون بـالغوص 12 مترا في شرم الشيخ.. «بيعافر عشان العالمية»

حقق الغطاس محمد كرم، من أصحاب الهمم،، إنجازًا عالميًا جديدًا، بنجاحه للمرة الثانية في الغوص على عمق أكثر من 12 مترًا تحت سطح البحر بمدينة شرم الشيخ، رغم إصابته بمتلازمة داون.

وحصل «كرم» سابقًا على شهادة غطس، ليصبح أول غطاس على مستوى العالم من أصحاب الهمم، إذ لم تمنعه إعاقته بمتلازمة داون عن تحقيق آماله.

وعبر البطل المصري، في حواره مع «الوطن»، عن فخره الكبير بما حققه، ناسبًا مجهوده لوالدته التي تبذل قصارى جهدها لمساعدته في تحقيق ذاته، متمنيًا أن يسعدها بنجاحه قائلا: «كل ما وصلت إليه بفضل ست الكل أمي».

مشروع العمر

من جانبها، وصفت إلهام عبد الغفار، والدة الغطاس المصري، نفسها بأنها «أم بطل المستحيل»، مشيرة إلى أنه يمتلك قدرات خاصة تمكنه من تحقيق حلمه بالوصول إلى العالمية.

وأوضحت أن طموحه يدفعها إلى تقديم الدعم الذي يحتاجه، مضيفة: «محمد محبوب جدًا من كل الذين يتعاملون معه، لذلك حينما يسألني أحدهم عن وظيفتي أقول لهم (أعمل بمؤسسة محمد كرم)، لأني أعتبر ابني هو مشروع عمري الذي أعيش لأجله».وأشارت إلى أنه دائمًا ما يتخذ الكفاح سبيلا لتحقيق أحلامه، إذ يعمل مساعد مدرس تربية رياضية بإحدى مدارس التربية الفكرية بمحافظة القاهرة وله بصمة واضحة بنجاحه في عدة مجالات.

وكشفت أنه حصل على مراكز متقدمة ببعض البطولات الدولية، مثل الفوز ببطولة العرب للسباحة بسوريا 2010، وتحقيقه المركز الثالث بإحدى بطولات ألعاب القوى المتعلقة بأصحاب الهمم التي أقيمت بالولايات المتحدة الأمريكية عام 2014، كما حصل أيضًا على المركز السابع عالميًا في بطولة السباحة من دولة المكسيك.

وأشارت إلى أنه شارك في العديد من الأنشطة الرياضية منها بطولة الترايثلون بأبو ظبي، وفاز ببطولة الجمهورية للسلة لذوي الاحتياجات الخاصة، ثم بطولة الجمهورية للجمباز 2018، كما شارك ببعض العروض المسرحية، ونال عدد من التكريمات من عدة جهات حكومية.

إنجازات محمد كرم

وتطرقت سمر حسب الله، العضو بمؤسسة «دليل الخير للتنمية لأصحاب الهمم» والداعمة للبطل محمد كرم، للحديث عن إصراره على تحقيق إنجازات في عدة مجالات مختلفة، وليس في السباحة والغوص فقط.وأضافت: «نحن الآن بصدد إنجاز جديد للبطل محمد كرم بمساعدة مدرب الغطس شحاتة حجاج الذي تبناه، وحقق معه نجاحات سابقة ولكنه يصر على مواصلة التحدي لتحقيق المزيد من الأرقام القياسية، سواء في السباحة بشكل عام أو على مستوى الغطس بصفة خاصة».

وأشارت إلى أن المؤسسة تعمل جاهدة على تقديم الرعاية الصحية والبدنية للبطل المصري، و متابعة تطوره العقلي لتوظيف نشاطه، مشددة على أن الدعم المقدم من الرئيس عبد الفتاح السيسي لذوي الهمم ساهم بشكل كبير في دمج هؤلاء بشكل جيد في المجتمع، ومن ثمّ مهد لهم الطريق لتحقيق إنجازات متتابعة.

علاقه محمد كرم بمدرب الغطس الداعم له

من جانبه، أشاد شحاتة حجاج الشهير بـ«تيتو»، مدرب الغوص والمسئول عن تدريب محمد كرم، بإصرار البطل المصري على تحقيق أهدافًا قد تبدو صعبة أو مستحيلة، مضيفًا: «محمد بيعافر من أجل الوصول للعالمية».

وأضاف: «يوجد تواصل نفسي بيني وبينه مما يجعل مهمتي أسهل كثيرًا في التدريب، فلديه قدرة على التواصل الحسي مع الناس مما يؤهله لتلقي كل الدعم والحب، ولذلك سأظل بجانبه حتى يصل للعالمية».