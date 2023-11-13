استمرار فعاليات مبادرة «الكلمة كلمتك» في جنوب سيناء لتعزيز المشاركة السياسية

أكد محمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء، أن الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني نظمت ثاني لقاءات الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية، وذلك بمشاركة 200 شاب وفتاة من مراكز الشباب بمدينة أبورديس.

أهمية المشاركة السياسية

وأكد «فتحي»، أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية يعد واجبًا وطنيًا وحقًا من حقوق الإنسان، يتطلب مشاركة الجميع وخاصة الشباب الواعي، وتأكيدًا على الالتزام بالنهج الديمقراطي الذي تشهده البلاد، والحرص على إتاحة المجال للمشاركة الشعبية في صنع القرار.

أهمية المشاركة في الاستحقاق الرئاسي

وأكد الدكتور عجلان إبراهيم، الخبير البرلماني، ضرورة المشاركة في الاستحقاق الرئاسي المقبل، وذلك لما تقدمه الدولة المصرية من استراتيجية ونموذج رائد في تمكين الشباب وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم التي نص عليها الدستور والقانون المنظم للانتخابات، موضحا أن الأمانة تقتضي المشاركة بالتصويت أمام صناديق الاقتراع.

يذكر أن وزاره الشباب والرياضة تقوم بتنفيذ سلسلة كبيرة من اللقاءات والمؤتمرات، لحث المواطنين على المشاركة السياسية والتثقيفية بالهيئات الشبابية والرياضية، للادلاء بأصواتهم في الاستحقاق الانتخابي الرئاسي المقبل.