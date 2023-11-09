«أمنة» يشيد باستعدادات محافظة جنوب سيناء لموجهة الأزمات

أشاد اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية بجهود محافظة جنوب سيناء، بتنفيذ مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وذلك في إطار جهود الدولة لإنشاء فروع للشبكة في المحافظات.

وجاء ذلك في ضوء متابعة وزارة التنمية المحلية لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية للمحافظين بتطوير إدارة الأزمات والطوارئ، من خلال الانتهاء من إنشاء الغرفة المركزية للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة بجميع المحافظات، حتى تكون جاهزة للتعامل وإدارة أي أحداث أو أزمات بشكل يعكس قدرة الدولة.

محافظ جنوب سيناء يتابع اصطفاف المعدات لمجابهة الأزمات

وشهد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء اصطفاف الأجهزة ومعدات إدارة الأزمات ومواجهة السيول والأمطار والتأكد من جاهزيتها استعداداً لموسم الشتاء.

وأكد فودة جاهزية المحافظة لمجابهة الأزمات والكوارث بالجهود الذاتية، وفاعلية جميع الأجهزة، ورفع قدرات المعدات والآليات الهندسية للتعامل استعدادًا لأي طارئ.

برنامج تأهيل للتدريب

كما وجه فودة بضرورة رفع كفاءة العاملين وتنفيذ برامج التأهيل والتدريب اللازمة لمجموعات العمل وشدد على أنه سيتم تطبيق عدة نماذج محاكاة وسيناريوهات مفاجأة لتجربة واختبار كل الاستعدادات بمختلف الأجهزة بالمحافظة، وتجربة جميع المعدات على الطبيعة، وتحديد الوقت الذي تستغرقه كل جهة لحل المشكلة والتعامل معها للتأكد من فعاليتها.