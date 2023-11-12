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«زراعة جنوب سيناء»: نعمل على توفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة

كتب:

داليا منير
10:16 ص | الأحد 12 نوفمبر 2023
الصوب الزراعية بجنوب سيناء

الصوب الزراعية بجنوب سيناء

قال محمد شطا، وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء، إن المديرية تواصل العمل على توفير احتياجات وطلبات المواطنين من مختلف المنتجات الزراعية وبأسعار مناسبة بجميع المنافذ الزراعية، تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، للنهوض بالقطاع الزراعي على أرض المحافظة.

مجهودات القطاع الزراعي بالمحافظة

وأضاف «شطا»، في بيان، أن تنمية سيناء رحلة لا تنتهي من العمل الدؤوب والمتواصل لكل العاملين بالقطاع، وقد توجه المهندس سمير السعيد، مدير المنفذ الزراعي بنويبع التابع لمديرية الزراعة، لصوبة الفلفل بالوحدة البستانية بالمديرية، يرافقه العاملون بالمديرية لجمع وحصاد الفلفل وطرحه للجمهور الذين يتوافدون على قطاع الزراعة، حرصا منهم على الحصول على ما يتم توفيره من المنتجات ذات الجودة والقيمة الغذائية العالية وبأسعار مناسبة لهم، كما تم إزالة الحشائش من الصوب وريها.

 

زراعات الوحدة البستانية

كما توجه الفريق لتفقد الزراعات المختلفة الموجودة بالوحدة البستانية، مثل نخيل البريتشاريا وشتلات المانجو والزيتون وبعض النباتات الطبية والعطرية، وتفقد بعض الزهور والأشجار المختلفة، كما تم إطلاق قوافل تنموية زراعية بمدينة نويبع لدعم المزارعين.

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