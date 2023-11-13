بعد فوزه ببطولة مستر أولمبيا للسومو بأمريكا.. فتحي أبو الركب: رفعت اسم مصر

عبّر لاعب السومو فتحي أبو الركب عن فرحته بفوزه في بطولة مستر أولمبيا للسومو التي أقيمت في أورلاندو فلوريدا، حيث حصد الميدالية الذهبية وزن 115كجم، مشيرا إلى أنه سعد برفع العلم المصري واسم مصر عاليا.

أبو ركب يعلق على فوزه ببطولة مستر أولمبيا للسومو بأمريكا

وقال فتحي أبو ركب لـ«الوطن» إن الفضل في فوزه وحصوله على الميدالية الذهبية يرجع إلى الله عز وجل، ثم دعاء والدته التي كانت داعما قويا له في مشوار حياته الشخصية والرياضية.

الَميدالية الذهبية وزن 115 كيلو جرام

وأشار إلى أنه استطاع الفوز وحصد الَميدالية الذهبية وزن 115 كيلوجراما، كما حصد زميله عبدالرحمن شعبان الميدلية الذهبية للوزن المفتوح واللاعب كما حصل بوصيرة على الميدالية البرونزية للوزن الثقيل، لتتربع مصر على عرش بطولة السومو التي نافست فيها 10 دول من ضمنها بولندا ومنغوليا والصين واليابان وأوكرانيا وأمريكا وغيرها من الدول الأوروبية.

رفع اسم مصر عاليا

وأضاف، أثناء خوض اي مباراة قبل أن نبحث عن تحقيق انتصارات رياضية أو مجد شخصي فنحن نبحث عن اولا عن رفع اسم مصر عاليا في جميع الدول التي تقام فيها المسابقات التي نشارك فيها.

وأشار إلى أنه بدأ ممارسة الرياضة في عام 2004 كلاعب جودو في نادي 23 يوليو بالمحلة، وحصل على العديد من الميداليات في بطولات الجودو في منطقة المحلة وعلي مستوى الجمهورية، مضيفا أنه خاض اول بطولة دولية في الجودو عام 2013 بطولة العرب بشرن الشيخ للجودود، وحصل على المركز الأول تحت سن 17 سنة، كما شارك في بطولة المصارعة الأفريقية في الإسكندرية عام 2014.

ولفت إلى أنه بدأ لعبة السومو عام 2015، وشارك في العديد من البطولات وحصد مراكز متقدمة منها بطولة العالم باليابان سنة 2015 وحصل على ثاني عالم فردي وغيرها.