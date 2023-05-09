«إبراهيم» بطل العالم في السومو يشارك في بطولة بأمريكا: هدفي رفع علم مصر

يستعد بطل العالم المصري إبراهيم عبد اللطيف لاعب المنتخب الوطني لمصارعة السومو للمشاركة في بطولة العالم المفتوحة بأمريكا المقامة بلوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا.

واللاعب الآن في معسكر تجهيز للبطولة التي ستقام 20 مايو 2023، وسيشارك في البطولة أكثر من 20 دولة على مستوى العالم منها اليابان ومصر وأمريكا وروسيا وبولندا وإيران وأوكرانيا ومنغوليا.

إبراهيم بطل السومو يستعد للمشاركة في البطولة المفتوحة بأمريكا

وقال «إبراهيم»، مقيم بمدينة الزقازيق، حاصل على بكالوريوس تجارة لـ«الوطن»: «أسعى لتحقيق الفوز بالمركز الأول لأن هدفي الأساسي رفع علم مصر عاليا، وأن أكون خير ممثل لبلادي»، مشيرا إلى أنه رفض التجنيس الياباني قبل عدة سنوات حتى لا يلعب باسم دولة أخرى أو يرفع أي علم غير علم مصر.

وأضاف: تربيت على حب مصر، فقد غرس والدي ووالدتي فينا التمسك بالمبادئ والانتماء للوطن والسعي الدوؤب لتحقيق أي هندف نريده، مشيرا إلى أن شقيقيه محمد بطل الجمهورية في المصارعة الروماني لكنه تفرغ لدراسة الهندسة وأحمد بطل الجمهورية في الجودو ويدرس بالثانوية العامة.

المشاركة في أكثر من 15 بطولة عالمية

وأوضح أنه مقيد بسجلات الاتحاد برقم 133 لاعب السومو ضمن لاعبي نادي الشرقية الرياضي، شارك في أكثر من 15 بطولة، وحصل على مراكز متقدمة، منها بطولة العالم للسومو تايوان عام 2014، وحصل على المركز الثالث فردي والمركز الثالث فرق عالم، وحصل على المركز الأول، وبطولة العالم للسومو باليابان في عام 2015، وحصل على المركز الخامس والمركز الثاني مفتوح، والبطولة الأفريقية بالمغرب عام 2019، وحصل على المركز الثاني والمركز الثاني مفتوح، وبطولة العالم للسومو باليابان عام 2019 وحصل على المركز الثالث، وبطولة المجر الدولية مفتوح وحصل على المركز الثالث، وبطولة العالم بتايوان وحصل على المركز الثالث، وغيرها.

و من المقرر أن يشارك في البطولة المفتوحة بأمريكا كل من ابراهيم عبد اللطيف وزن ثقيل عبدالرحمان عثمان وزن مفتوح كمال ابو صيرة وزن مفتوح فتحي ابو الركب وزن 115 ومعتز وزن 115.