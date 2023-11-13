والد محاربة سرطان فلسطينية: كنا نشرب مياه مالحة في غزة.. ورأينا الحياة من جديد في مصر

روى فادي عبدالرؤوف، والد جنان إحدى محاربات السرطان من غزة تتلقى العلاج في مصر، حجم المعاناة التي عاشوها داخل قطاع غزة، أنهم لم يتناولوا الخبز لمدة أسبوع كامل، «كنت أعيش على باكيت عصير وبسكوت، ها هي مقومات الحياة التي يصرفونها لنا، والمية المعدنية لم نراها».

استمررنا أياما طويلة نشرب من المياه المالحة

وتابع فادي عبدالرؤوف، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد فايق ببرنامج مصر تستطيع المذاع عبر فضائية dmc، «أننا استمررنا أياما طويلة نشرب من المياه المالحة التي لا تصلح للاستحمام وليست للشرب».

وأضاف: «عندما جئنا لمصر، لم يقصر معنا أي أحد، والمصريون قاموا بالواجب معانا كثيرًا ونشكر كل من ساعدنا من مصر، وشوفنا الحياة من جديد».