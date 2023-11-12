خبير سياسات دولية: القانون الدولي غير موجود في أحداث غزة

قال الدكتور أشرف سنجر خبير السياسات الدولية، إن القانون الدولي في أزمة غزة أصبح غير موجود، وممثل إسرائيل في الأمم المتحدة هاجم الأمين العام للأمم المتحدة لمجرد أنه تحدث بما يمليه عليه ضميره حين رأى القواعد الإنسانية والقانون الدولي ينتهك في غزة.

لا بد من الالتزام بالقانون الدولي

وأضاف خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، أن القانون الدولي لا بد له من صفة الإلزام، ومادام لا توجد قوة تجبر المعتدي على وقف اعتدائه فهو غير موجود، واشنطن تميل لإسرائيل وليس للعرب، سواء كانت ظالمة أو مظلومة، وفي أغلب الأوقات هي ظالمة، وتدعمها سياسيًا وماديًا في كل قراراتها، وهذا يعطل القانون الدولي.

مصالح أمريكا مهددة في المنطقة

وأوضح أن إسرائيل تسحب الولايات المتحدة إلى أزمات كثيرة مع الدول العربية والإسلامية؛ الأمر الذي يهدد مصالحها داخل منطقة الشرق الأوسط، وبالأمس كانت هناك 57 دولة عربية وإسلامية أعلنت صراحة رفضها سياسات إسرائيل والدعم الأمريكي لها.