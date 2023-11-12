أحمد فايق: بعض أطفال غزة يخوضون حربا ضد الاحتلال الإسرائيلي ووحش السرطان

قال الإعلامي أحمد فايق إن حلقة برنامج «مصر تستطيع» اليوم، خاصة مع ضيوف مصر، الذين يخوضون حربين، الحرب الأولى ضد وحش السرطان، والحرب الثانية ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي وحرب الإبادة التي ترتكبها ضد إخوتنا في غزة، متسائلا: «يا ترى أنهي وجع أكبر.. وجع السرطان ولا وجع الإبادة؟».

الحرب في هذا الزمن مختل

وأضاف «فايق»، خلال تقديمه برنامج «مصر تستطيع»، المذاع على قناة «DMC»، أن الحرب للرجال لكن هذا الزمن مختلف أو مختل فالحرب أصبحت للأسف على الأطفال، حرب غير متكافئة، جيوش احتلال تقصف المدارس والمستشفيات يسقط مئات الأطفال.

وتابع: «تصدقوا السرطان طلع أرحم، على الأقل دة قدر ربنا وابتلاء مقدور عليه بالدعاء أو العلاج، ومن أسبوع كملت مصر خطة الإنقاذ اللي واخدة مسارات مختلفة بدأت من اليوم الأول للحرب بالتحرك السياسي والتواصل بين قادة الدول وإطلاق حملات إغاثة ودخول مساعدات لقطاع غزة للحفاظ على مقومات الحياة».

موقف مصر ثابت وراسخ من القضية

وواصل: «مع كل دة موقف ثابت وراسخ تجاه القضية برفض تهجير الفلسطينيين وإجراءات طويلة كان أهمها وآخرها خروج عدد من مصابي السرطان في قطاع غزة بعربيات إسعارف لمستشفات الأورام في مصر لتلقي العلاج والرعاية من الدولة المصرية».