وزير فلسطيني: مصر حريصة على التهدئة ودخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

قال وزير الدولة للريادة والتمكين الفلسطيني، أسامة السعداوي، إنّ الوزارة تتواصل مع قيادة الحكومة في رام الله، لمتابعة جهود الإغاثة ووصول المساعدات إلى قطاع غزة.

وأضاف السعداوي، في تصريح خاصة لقناة القاهرة الإخبارية، أنّ مصر حريصة على التوصل إلفى تهدئة ودخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مع اقتراب عملية «السيوف الحديدية» من يومها الـ40، إطلاق الرصاص الحي تجاه الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة، وتستمر في حملة الاعتقالات منذ 7 أكتوبر الماضي في محافظات ومدن الضفة.