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القاهرة الإخبارية: الفصائل الفلسطينية تنفي رفض استخدام وقود من إسرائيل في مستشفى الشفاء

كتب:

حسن سمير
11:22 م | الأحد 12 نوفمبر 2023
مستشفيات غزة - أرشيفية

مستشفيات غزة - أرشيفية

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل منذ قليل، نقلا عن «رويترز» بأن الفصائل الفلسطينية نفت رفض أي كميات من الوقود من إسرائيل للاستخدام الطبي في مستشفى الشفاء بغزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان لها منذ قليل، ارتقاء 11078 شهيدا على الأقل، بينهم 4506 أطفال، في حصيلة جديدة لحرب الإبادة الجماعية التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين بقطاع غزة لليوم الـ36 على التوالي.

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