«القاهرة الإخبارية»: جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن إصابة اثنين بصاروخ لبناني

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة إسرائيليين جراء إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان، وفقًا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

استهداف الاحتلال 40 نازحا أثناء خروجهم من مستشفى الشفاء

كانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت استهداف الاحتلال 40 نازحًا في أثناء خروجهم من مستشفى الشفاء بقطاع غزة، مؤكدةً ارتقاء 11078 شهيدًا على الأقل، بينهم 4506 طفلًا، في حصيلة جديدة لحرب الإبادة الجماعية التي يشنها جيش العدو الإسرائيلي ضد المدنيين بالقطاع، لليوم الـ36 على التوالي.