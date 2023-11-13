جامعة القاهرة: زيادة مكافأة نهاية الخدمة إلى 220 شهرا لجميع العاملين

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، زيادة مزايا صندوق الزمالة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية للدراسة الاكتوارية للملاءة المالية للصندوق، بحيث يتم صرف المزايا الجديدة للصندوق ابتداءً من أول يناير 2023.

وقال الدكتور محمد الخشت، إنّ الجامعة اتخذت عددًا من الإجراءات التأمينية والمميزات لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة سواء خلال فترة العمل وحتى البلوغ للمعاش، مشيرًا إلى أنّ الجمعية العمومية لصندوق الزمالة قررت زيادة مكافأة نهاية الخدمة من 190 شهرا إلى 220 شهرا بحد أقصى 150 ألف جنيه، وزيادة مكافأة نهاية الخدمة للوفاة أو العجز الكلي المستدام من 190 إلى 220 شهرا بحد أقصى 150 ألف جنيه وحد أدنى 75 ألف جنيه بدلًا من 55 ألف.

ولفت الخشت، إلى زيادة مصروفات الجنازة من 3 آلاف إلى 7 آلاف عند تحقق خطر الوفاة، وزيادة مكافأة نهاية الخدمة للأساتذة المتفرغين من 55 ألفا إلى 75 ألف جنيه بعد 10 سنوات من بلوغ سن التقاعد القانوني أو في حالة الوفاة خلال العشر سنوات التالية لبلوغ سن التقاعد القانوني، وتعديل الحد الأدنى للزيادة السنوية من 8% مركبة سنويًا إلي 6% مركبة سنويًا.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، نجاح الجامعة في دعم البعد الاجتماعي لمنسوبيها من أعضاء هيئة التدريس والعاملين ممن يقدمون خبراتهم وجهدهم للارتقاء بها في جميع المجالات، والتوسع في الخدمات والتيسيرات وأوجه الدعم والامتيازات المُقدمة لهم لتخفيف الأعباء عنهم، والعمل على تهيئة الأجواء الإيجابية التي تساعدهم على العمل والإنجاز كل في مجال عمله، لافتًا إلى أنّ جامعة القاهرة لا تعمل فقط على تحسين أحوال المنتسبين إليها خلال فترة عملهم بالجامعة، وبما يضمن لهم حياة كريمة بعد بلوغ سن التقاعد لهم وأسرهم.

وأشار الخشت إلى أنّ إدارة الجامعة تراعي تقديم سبل الدعم لطلابها غير القادرين، حيث وضعت الجامعة خطة تشمل التوسع في الخدمات التي يقدمها صندوق التكافل الاجتماعي لطلاب الانتظام والانتساب الموجه وتقديم الدعم المباشر لهم وسداد الرسوم الدراسية والسكن الجامعي، إلى جانب الاهتمام بالطلاب ذوي القدرات الخاصة والطلاب المكفوفين وتقديم الإعانات المالية والعينية لهم والتي تتمثل في شراء الأجهزة التعويضية والمقاعد المتحركة والسماعات الطبية، بما يساعدهم على استكمال دراستهم الجامعية بشكل أفضل، وحل المشكلات التي تواجههم وتحول دون الاستمرار في دراستهم بسبب الظروف الاقتصادية أو عجز دخول أسرهم المادية.

جدير بالذكر أن مستشفى الطلبة، بتوجيهات من الدكتور محمد الخشت، وفرت العلاج لأول طالب مُصاب بمرض وراثي "ضمور العضلات الشوكي"، حيث تم حقن الطالب بالجرعات الأربعة المبدئية للعقار الجيني Spinraza من خلال الحقن في النخاع الشوكي، بقسم المخ والأعصاب بمستشفى الطلبة بالجيزة، وبتكلفة تخطت المليون جنيه دون تحميل الطالب أي تكلفة مالية.